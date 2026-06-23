Cientos de arrestos en Ankara antes de la cumbre de la OTAN

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Las autoridades turcas detuvieron el martes a más de 200 personas sospechosas de tener vínculos con grupúsculos de extrema izquierda y con el grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Ankara, dos semanas antes de una cumbre de la OTAN, anunció la fiscalía.

Según la fiscalía de la capital turca, 209 personas fueron arrestadas y otras 32 están siendo buscadas.

La mayoría de detenidos (185) están acusados de pertenecer a diversos grupos de extrema izquierda considerados terroristas por Turquía, entre ellos el Partido-Frente Revolucionario de Liberación del Pueblo (DHKP‑C, marxista-leninista), que ha reivindicado varios atentados en el pasado.

Las autoridades de Ankara anunciaron el lunes por la noche que queda prohibida cualquier manifestación desde el 28 de junio hasta el final de la cumbre de la Alianza Atlántica.

Prevista para los días 7 y 8 de julio en la capital turca, la reunión acogerá a dirigentes de los 32 países miembros, incluido el presidente estadounidense Donald Trump.

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