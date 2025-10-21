Cientos de atletas desfilan en Guatemala en la inauguración de los Juegos Centroamericanos

Ciudad de Guatemala, 20 oct (EFE).- La edición número 12 de los Juegos Centroamericanos fue inaugurada este lunes en Guatemala con la participación de cientos de deportistas de los siete países que componen el istmo y que competirán en 41 deportes hasta el 30 de octubre.

A diferencia del tradicional desfile en un estadio que se acostumbra en este tipo de eventos, la inauguración tuvo lugar hoy por la noche en la zona comercial y residencial de Guatemala denominada Cayalá, ubicada en el este de la capital del país, donde el público pudo aplaudir de cerca a los deportistas.

Ello debido a que, entre otros motivos, el principal estadio de Guatemala, Doroteo Guamuch Flores, se encuentra bajo remodelación desde hace más de un año.

Es por ese motivo que la organización intentó, según indicó a EFE, replicar una inauguración fuera de un estadio tal y como sucedió en los Juegos Olímpicos de la Juventud celebrados en Buenos Aires en 2018.

La presente edición de los Juegos Centroamericanos cuenta con la participación de casi 3.000 atletas, quienes buscarán medallas en 41 deportes y 55 disciplinas distintas, con Guatemala como principal favorito para llevarse la mayor cantidad de preseas de oro.

Las competencias tendrán lugar en 11 subsedes en Guatemala, en busca de descentralizar el evento de acuerdo a la organización, además de dos subsedes en Panamá y Honduras.

El desfile de esta noche transcurrió sin mayores incidentes hasta la iluminación del pebetero, previo a un concierto privado para los atletas por parte del grupo colombiano Piso 21.

La llama fue encendida por los medallistas olímpicos de Guatemala en su historia: el marchista Erick Barrondo (plata en Londres 2012), el tirador Jean Pierre Brol (bronce en París 2024) y la tiradora Adriana Ruano (oro en París 2024). También participaron en el acto los atletas destacados locales Sergio Chumil (ciclismo) y Léster Martínez (boxeo).

Pese a que la inauguración se llevó a cabo esta noche, la lucha por medallas empezó el pasado 17 de octubre en varios deportes, donde la nación anfitriona suma ya poco más de 60 presas de oro, por encima de las 27 que acumula Costa Rica y las 19 que suma Panamá, segundo y tercero en el medallero, respectivamente. EFE

