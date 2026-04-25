Cientos de peruanos visitan festival aéreo para ver demostración de aviones F-16 de EEUU

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Lima, 25 abr (EFE).- Cientos de ciudadanos peruanos visitaron este sábado un festival aéreo organizado por la Fuerza Aérea del Perú (FAP) para ver la demostración de aviones de combate F-16 de Estados Unidos, similares a los que esta semana adquirió el país andino en medio de una polémica que generó una crisis gubernamental.

Los ciudadanos formaron filas desde la mañana de este sábado para participar en el Festival Aéreo BALP Lima 2026, celebrado en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito limeño de Surco, donde se exhibieron dos aviones de combate F-16 pertenecientes al Viper Demo Team de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF).

El festival comenzó a las 10.30 horas (15.30 GMT) con el vuelo de aeronaves de la Escuadrilla Acrobática Bicolor de la FAP y un salto de 50 paracaidistas, tras lo cual se realizó la primera exhibición de la representación del Viper Demo Team de Estados Unidos.

Al respecto, el subdirector de la Dirección de Información e Interés Aeroespaciales de la FAP, Carlos Carrión, declaró que esta actividad se «ha preparado con mucho cariño» para que los peruanos puedan ver a las aeronaves de su país y la participación de las aeronaves de la USAF, con motivo de la conmemoración de los 112 años del nacimiento del héroe nacional José Abelardo Quiñónes.

Los aviones de combate F-16 de Estados Unidos sobrevolaron Lima desde el jueves pasado para preparar la exhibición aérea, bajo el comando del mayor Taylor Hiester, quien declaró a periodistas que estas aeronaves están plenamente probadas en el campo de batalla, al tratarse del avión de combate más exitoso hasta el momento de la empresa estadounidense Lockheed Martin, con cerca de 5.000 unidades fabricadas desde 1973.

Las dos unidades del Viper Demo Team llegaron a Lima tras la confirmación de que una flota de 24 de estas aeronaves ha sido adquirida por Perú, a pesar de la negativa del presidente interino, José María Balcázar, quien consideraba que la operación debía cerrarla el próximo gobierno que asumirá funciones el 28 de julio.

El contrato firmado con Lockheed Martin contempla la adquisición de un primer lote de doce unidades por 2.000 millones de dólares, y posteriormente un segundo lote de otras doce por 1.500 millones de dólares, según detalló el embajador de Estados Unidos en Lima, Bernie Navarro.

EE.UU. presentó esta oferta para cuadrar los requisitos de Perú, que había presupuestado la adquisición de 24 aviones de combate por un total de 3.500 millones de dólares, y dentro del primer lote hay contempladas dos unidades con capacidad para dos pilotos.

La versión que recibirá Perú es el F-16 Block 70, la más moderna de estas aeronaves, que tendrá una serie de equipos y configuraciones que nunca antes habían sido armadas en este avión, según destacó el embajador estadounidense.

Sin embargo, su adquisición generó una crisis en el gobierno peruano por la posición de Balcázar, lo que llevó a que el pasado miércoles dimitieran los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa.

En contra de las declaraciones públicas del gobernante de transición, los militares firmaron el lunes los contratos con Lockheed Martin y el Ministerio de Economía efectuó este mismo miércoles el primer pago de 462 millones de dólares.

Perú había organizado un concurso para esta compra en el que participaron el F-16, el Gripen sueco y el Rafale francés, pero durante el pasado gobierno del también presidente interino José Jerí se declaró que el proceso era secreto y se negoció directamente con EE.UU., con el que se firmó un principio de acuerdo que luego Balcázar se vio obligado a cumplir. EFE

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