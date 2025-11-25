Cientos de pobladores despiden al líder indígena y político asesinado el domingo en México

2 minutos

Veracruz (México) 25 nov (EFE).- Un caballo blanco, un sombrero vaquero color café y cientos de personas despidieron al líder indígena y político izquierdista Juan Carlos Mezhua Campos, asesinado a tiros el domingo en el estado mexicano de Veracruz, este de México.

En las entrañas de la Sierra de Zongolica, una región montañosa central -donde impulsaba la creación de un movimiento político independiente-, decenas de pobladores, con sus vestimentas autóctonas, bajaron de los ranchos y pueblos para despedir a su amigo ‘El Compadrito’, como lo conocían.

Sobre el féretro de madera estaba el sombrero que lo acompañó durante años en su activismo político que lo llevó a ser alcalde de Zongolica, diputado federal, estatal y líder estatal del hoy desaparecido izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD).

“Su legado lo seguiremos impulsando», dijo Carlos Mezhua Amador, hijo del político asesinado, el cual trabajaba en la conformación del Movimiento Independiente por Veracruz, una organización que, decía, busca desterrar la corrupción y mejorar al pueblo.

En la comunidad de Atexoxocuapa, donde Mezhua vivía, hombres y mujeres esparcían humo de copal a los restos de su líder, una tradición y símbolo indígena para ayudar a las almas a encontrar su camino.

«Mi padre buscó el camino más difícil, crear un nuevo partido, pero a las demás personas no les pareció», reprochó su primogénito y remató: «son las consecuencias que tuvo. Era un camino que le convenía a México y Zongolica”.

Poco después, se observó al caballo blanco del político acompañando a su amo durante la caminata de cinco kilómetros que los pobladores realizaron para llegar al panteón de la comunidad Loma de Zomajapa, donde fue sepultado.

Fue el domingo pasado cuando el líder indígena fue asesinado a tiros en la comunidad Piedras Blancas de su natal Zongolica, una zona serrana de la región montañosa del estado y horas antes de una visita programada de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum al puerto de Veracruz.

Su crimen causó gran conmoción en la sociedad de Veracruz, una entidad que sufre una escalda de la violencia desde hace dos décadas, pero que durante el presente año se acrecentó con el asesinato de al menos 14 actores políticos y la muerte, a manos de un grupo armado, de una mujer taxista cuya imagen arrodillada cimbró a todo el país.

El asesinato de Mezhua vino precedido del de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde del municipio de Uruapan, ocurrido el 1 de noviembre en el estado de Michoacán (oeste), un crimen que conmocionó al país. EFE

eap/jmrg/sbb