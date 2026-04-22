Cientos de turistas vuelven al famoso mirador de Rio pese al susto por la operación antinarco de la víspera

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Un día después de que más de 200 turistas quedaran atrapados en un famoso mirador de Rio de Janeiro por una operación antinarco, cientos de visitantes acudieron de nuevo el martes a contemplar el amanecer en el morro Dois Irmaos, constataron periodistas de la AFP.

Los turistas permanecieron el lunes varados durante unas dos horas en lo alto del emblemático Dois Irmaos, que domina la playa de Ipanema y atrae a miles de visitantes cada semana, por tiroteos entre la policía y miembros del Comando Vermelho, uno de los mayores grupos criminales de Brasil.

Según la policía, los traficantes abrieron fuego contra los agentes cuando llegaron a la favela de Vidigal y pusieron «en riesgo a residentes y visitantes de la región», tanto brasileños como extranjeros.

Pero el episodio no amedrentó al turismo, que en la madrugada siguiente volvió a ocupar el mirador para disfrutar la salida del sol.

«Vimos que ayer hubo una operación policial en esta favela, entonces al principio estábamos un poco preocupados, pero sabíamos que venir aquí al amanecer era una experiencia para vivir», dijo a la AFP Matteo Protti-Barbieri, un estudiante francés de 23 años.

«Escuchamos lo del tiroteo y lo hablamos con mi chica, pero por lo que vimos hasta ahora en Sudamérica, (Rio) ha sido un lugar bastante seguro: incluso caminando por las favelas, todos fueron muy agradables», comentó el australiano Nathan Ferdinands, también estudiante y de 23 años.

En opinión de William Souza Lima, un guía turístico local, el reciente episodio «no va a perjudicar ni un poco los recorridos en las comunidades», que han crecido en los últimos años bajo el nombre de «favela tours».

El operativo del lunes resultó en la detención de tres personas y no dejó heridos.

Los turistas bajaron del cerro tras obtener luz verde de la policía.

Rio recibió en 2025 más de 2,1 millones de visitantes internacionales, un récord histórico.

El episodio del lunes ocurrió casi seis meses después de la operación policial más letal de la historia de Brasil, el 28 de octubre, que dejó más de 120 muertos en varios complejos de favelas en la zona norte de Rio.

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