Cientos de vuelos de Lufthansa se quedan en tierra en Alemania por huelga de personal

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Berlín, 15 abr (EFE).- Cientos de vuelos de Lufthansa se quedaron en tierra este miércoles en Alemania debido a la huelga de dos días del personal de cabina de esa aerolínea y de su filial regional Cityline, según informó la cadena pública ARD, en una jornada en la que el grupo germano celebra precisamente los 100 años de la compañía.

Desde la medianoche estaban convocados a la protesta laboral por parte del sindicato UFO aproximadamente 20.000 miembros de la tripulación.

En concreto, según UFO, la huelga iba a afectar a todos los despegues de Lufthansa desde los principales nodos alemanes de Fráncfort y Múnich, en el sur del país, así como los despegues de Cityline desde Fráncfort, Múnich, Hamburgo, Bremen, Stuttgart, Colonia, Düsseldorf, Berlín y Hannover.

La medida fue anunciada el pasado viernes con el objetivo de ejercer presión durante la negociación del convenio colectivo.

La huelga del personal de cabina ha sucedido a un paro de dos días de los pilotos del grupo, por la que tan sólo el lunes fueron cancelados más de 700 vuelos de Lufthansa, Lufthansa Cargo, Lufthansa CityLine y Eurowings en los principales aeropuertos del país.

Además, los pilotos han convocado otra huelga de 48 horas para el jueves y el viernes de esta semana, que afectará a todos los vuelos de esas aerolíneas que debían despegar de aeropuertos alemanes (con excepción de Eurowings, donde la huelga sólo durará un día), según anunció ayer su sindicato, Vereinigung Cockpit (VC).

«La situación no ha cambiado; no hay ningún tipo de movimiento de parte de la patronal», declaró el presidente de VC, Andreas Pinheiro, en relación al conflicto laboral por las pensiones de jubilación de empresa.

Precisamente este miércoles el grupo alemán celebra el centenario del primer vuelo de línea regular de Lufhansa, con una ceremonia en Fráncfort en la que está previsto que pronuncien discursos el canciller germano, Friedrich Merz, y el ministro de Transporte, Patrick Schnieder.

Tanto UFO como VC han convocado a sus afiliados a manifestarse en el lugar del acto. EFE

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