Cientos saldrán de prisión en República Checa al despenalizarse el impago de manutención

2 minutos

Viena, 19 ago (EFE).- Unas 550 personas saldrán de prisión el próximo 1 de enero en República Checa cuando quede despenalizado el impago de la pensión alimenticia a los hijos, tras una reforma del Código Penal que relaja también las penas por posesión y cultivo de cannabis.

El Ministerio de Justicia checo confirmó este martes a la radio pública Český rozhlas que los condenados por ese delito serán puestos en libertad a partir del 31 de diciembre, cuando incumplir el pago de la pensión dejará de ser un crimen.

La excarcelación no se aplicará en los casos en los que el impago hubiera puesto a los hijos en riesgo de pobreza o indigencia.

Tampoco saldrán de la cárcel quienes estén cumpliendo sentencia, además, por otros delitos, aunque se les podrá aplicar una reducción proporcional de la penas.

Según la Asociación de Organizaciones de Prisiones, unas 550 personas saldrán de la cárcel por este cambio legal, que de acuerdo con Český rozhlas tiene, entre otros objetivos, aliviar el hacinamiento en las prisiones.

La reforma del Código Penal, que ya ha sido firmada por el presidente Petr Pavel, también flexibilizará las normas para la posesión y cultivo de cannabis.

Esta reforma, sin embargo, no supone que la excarcelación será automática para quienes cumplan condena por esos delitos.

A partir de ahora será legal cultivar tres plantas y estar en posesión de cien gramos en el domicilio y de 25 gramos en la calle.

Tampoco habrá salida de prisión inmediata para quienes ya han sido condenados por otros crímenes para los que también se reducirán las penas, como por ejemplo la apología del terrorismo en internet.

La radio pública checa también señala que esta reforma legal fomentará el recurso a multas y a penas alternativas para reducir el número de reclusos y la reincidencia.

Según datos oficiales, a finales del mes pasado había unas 19.600 personas en las cárceles checas, que están al 97 % de su capacidad. EFE

as/llb