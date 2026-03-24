Cierran colegios electorales para legislativas danesas con izquierda como ligera favorita

3 minutos

Copenhague, 24 mar (EFE).- Los colegios electorales para las legislativas danesas cerraron este martes a las 20.00 hora local (19.00 GMT), en unos comicios anticipados a los que el centroizquierda llega con una ligera ventaja, pero sin mayorías claras en los sondeos.

Los 4,3 millones de daneses llamados a las urnas pudieron votar entre las 8 y las 20 horas (7 y 19.00 GMT), en una jornada que transcurrió con normalidad.

Los últimos sondeos sitúan al centroizquierda por delante, con una ventaja de entre dos y cinco puntos, pero insuficiente para lograr la mayoría, y dan como ganador al Partido Socialdemócrata, que sufriría un retroceso notable, al igual que las otras dos fuerzas con las que gobernó la pasada legislatura, el Partido Liberal y el centrista Los Moderados.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, lleva siete años en el poder, primero con la izquierda y luego con un inédito Ejecutivo de centro.

El líder del Partido Liberal y actual ministro de Defensa, Troels Lund Poulsen, no ha sabido remontar en los sondeos, que apuntan a un resultado por debajo del 10 %, el peor en su historia y que podría provocar que hasta otras dos fuerzas del bloque de derecha le adelantaran.

La falta de gancho electoral de Poulsen y los conflictos internos entre varias fuerzas del bloque dificultan las opciones de un gobierno de derecha, en el que sobresale además otro posible candidato a primer ministro, Alex Vanopslagh, líder de la Alianza Liberal.

Vanopslagh no cuenta sin embargo con el apoyo de todas las fuerzas del bloque de derecha, aparte de que está por ver el efecto de su confesión en campaña de que había consumido cocaína al inicio de su liderazgo en el partido.

Lo que parece muy probable es que Los Moderados vuelvan a desempeñar un papel clave, como en los anteriores comicios.

Su líder, el exprimer ministro liberal Lars Løkke Rasmussen, reiteró hoy que no busca ser primer ministro, pero se ofreció a ejercer de «explorador real», la figura encargada de conversar con todos los partidos con representación parlamentaria para analizar qué combinaciones podrían lograr mayoría.

Los cuatro diputados que se reparten a partes iguales los dos territorios autónomos de Groenlandia y las Islas Feroe podrían jugar también un papel determinante.

La campaña electoral ha estado dominada por cuestiones como la política fiscal, el impuesto sobre el patrimonio, la reforma de las pensiones y ayudas para afrontar la crisis o la inmigración, junto con cuestiones como el bienestar de los animales en el potente sector porcino. EFE

alc/cae/psh

(foto)(vídeo)