Cierran playas australianas por tiburones que comen restos de ballena

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Tiburones blancos y tiburones toro que se alimentan de los restos de una ballena obligaron a cerrar una serie de playas en el sur de Sídney, informaron el domingo las autoridades australianas de vida silvestre y rescate de playa.

El cuerpo de la ballena de esperma, de ocho metros y 25 toneladas, fue observada el sábado en las rocas de la playa de Era, lo que provocó el cierre inmediato de las playas vecinas.

«Hay unos tiburones blancos y unos tiburones toro observados allí», comentó Brendon Neilly, del Servicio de Vida Silvestre de los Parques Nacionales de Nueva Gales del Sur.

Señaló que se trata de un hecho «eminentemente natural» en el que los restos de la ballena son trasladados de vuelta a la cadena alimenticia por los tiburones.

«Yo no nadaría allí, pero es un proceso bastante interesante», acotó.

El servicio de rescate de surfistas emitió una alerta para pedir el cierre de todas las playas dentro del Royal National Park debido al «aumento en la actividad de tiburones».

Se han registrado cerca de 1.300 incidentes con tiburones alrededor de Australia desde 1791, de los cuales más de 260 resultaron en muertes, según una base de datos de los encuentros del depredador marino con humanos.

El último caso de muerte por tiburones fue un niño de 12 años atacado en enero en el muelle de Sídney.

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