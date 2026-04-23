Cinco personas en estado crítico tras choque frontal entre trenes al norte de Copenhague

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(Actualiza con nueva cifra de heridos y declaraciones)

Copenhague, 23 abr (EFE).- Diecisiete personas resultaron heridas, cinco de ellas en estado crítico, este jueves tras un choque frontal entre dos trenes en Gribskov, al norte de Copenhague, informaron las autoridades danesas, que aún no han establecido la causa del accidente.

«En total hay 17 heridos, se estima que cinco en estado crítico. Es una cifra dinámica que puede variar, pero esa es la situación actual. Tenemos control sobre todos los pacientes que se han visto involucrados en el accidente», dijo en rueda de prensa el jefe de los servicios de emergencia de la región de Copenhague, Anders Heimdal.

Los heridos han sido distribuidos entre varios centros médicos de la región, la mayoría ingresados en el Hospital del Reino de Copenhague.

La policía recibió un aviso a las 6.29 hora local (4.29 GMT) de un choque frontal entre dos trenes de la línea que conecta varias localidades del norte de la isla de Selandia a la altura del pueblo de Kagerup, a unos 50 kilómetros al norte de Copenhague.

«En este momento no podemos decir nada sobre las causas del accidente. Ya las determinarán nuestras investigaciones más adelante», dijo en la misma comparecencia Morten Pedersen, de la policía del norte de Selandia.

Según informaron las autoridades, en el momento en que se produjo el accidente viajaban 38 personas a bordo de los dos trenes.

Las autoridades regionales enviaron a la zona siete ambulancias y un helicóptero del Ejército también ha participado en el operativo.

El vecino municipio de Hillerød ha establecido un centro de crisis al que han sido trasladados los heridos que no necesitan atención hospitalaria. EFE

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