Cineasta Javier Rebollo destaca la importancia de festivales de cine para tender puentes

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Moscú, 21 abr (EFE).- El director español Javier Rebollo destacó este martes la importancia de los festivales de cine, como el que se celebra estos días en la capital rusa, como una forma de tender puentes en complicados momentos geopolíticos.

«Lo importante del festival de Moscú en estos momentos geopolíticos que estamos viviendo es que la cultura está tendiendo puentes (…) Tradicionalmente los festivales de cine se crearon para eso», dijo Rebollo a EFE en los pasillos del Festival de Cine de Moscú, en el que participa como jurado del concurso principal.

Rebollo, conocido por trabajos como ‘En la alcoba del sultán’, ‘La mujer sin piano’ y ‘El muerto y ser feliz’, insistió en que «los festivales son para que corran sinergias, para que los países se comprendan».

«Que podamos encontrarnos aquí directores de países tan diferentes y hacer un escaparate de lo que es el estado del cine en el mundo en un momento dado es muy interesante», señaló.

En cuanto a las películas que participan en la competición principal, Rebollo aseguró que «hay cine muy interesante dentro de la programación (…) muy potente».

A la vez, explicó que no puede compartir ahora su opinión sobre los aspirantes al gran premio del certamen, cuya primera edición data de 1935, por su condición de jurado.

Por otra parte, Rebollo se congratuló por poder ver estos días en Moscú filmes que «no están a la moda».

La programación del festival, «será mejor o peor», dependiendo del gusto de cada uno, «pero no se debe a nadie», apuntó.

Esa integridad, continuó, es difícil de encontrar en otros festivales.

El Festival Internacional de Cine de Moscú, en cuyo concurso principal participan dos películas españolas y una coproducción mexicano-argentina, comenzó el pasado jueves en la capital rusa y concluirá el 23 de abril, cuando se darán a conocer sus ganadores.

Este año por el premio principal del certamen compiten también filmes de Italia, Corea del Sur, China, la India, Irán, Mongolia y Rusia. En total, en la edición 48 del festival moscovita participan producciones de 43 países.

En 2025, la estatuilla de San Jorge de Oro se la llevó el largometraje indio ‘The Elysian Field’ y en 2024 ese honor recayó en la mexicana ‘Vergüenza’, de Miguel Salgado. EFE

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