Cirujano en el mayor hospital público del Líbano: «Ayer fue un verdadero desastre»

3 minutos

Beirut, 9 abr (EFE).- El Hospital Universitario Rafic Hariri de Beirut, el mayor centro público del Líbano, tuvo que activar el protocolo de Incidente con Múltiples Víctimas (IMV) para lidiar con la «enorme» cantidad de heridos tras el «verdadero desastre» causado por los ataques israelíes del miércoles, dijo el cirujano Mahmoud al Hajj.

«Ayer fue un verdadero desastre, algo estaba mal, los israelíes estaban bombardeando de una manera como si hubiesen perdido completamente la cabeza (…) La gente no fue avisada y de pronto vimos toda esta cantidad enorme de traumatismos y heridas», relató el doctor a EFE.

Frente a la puerta de Urgencias del hospital, donde ha estado trabajando sin descanso desde los bombardeos, con la excepción de tres horas de sueño esta madrugada, indicó que la «principal» razón por la que lograron manejar la situación con éxito fue el uso del triaje.

«En el momento en el que el paciente llegaba aquí los categorizamos como zona verde o zona roja, de modo que en dos o tres horas teníamos todo este trabajo hecho», indicó Al Hajj.

En la zona roja, para heridos graves, estima que recibieron alrededor de medio centenar de personas sobre todo con traumatismos craneales severos y amputaciones de extremidades inferiores, mientras que en la zona verde atendieron a aquellos que necesitaban puntos o similares.

«Lo más importante es que vi muchos niños y estos niños no tenían ninguna familia conocida, llegaron aquí en ambulancia sin familiar alguno», afirmó el cirujano, al agregar que también había un número significativo de menores entre los heridos graves.

Al Hajj se encontraba en el quirófano del Hospital Universitario Rafic Hariri, a las afueras de la capital, cuando escucharon una gran explosión, parte de la oleada de ataques contra alrededor de un centenar de ubicaciones del Líbano registrados en un lapso de apenas diez minutos.

Fue la peor campaña de bombardeos desde el inicio del conflicto hace cinco semanas y se ensañó especialmente con la capital, donde varios edificios se vinieron completamente abajo, horas después de que entrara en vigor un alto el fuego en Irán.

Según el ministro libanés de Información, Paul Morcos, el Gobierno ha podido confirmar hasta el momento 203 muertos, 33 desaparecidos y 1.072 heridos a causa de los bombardeos en todo el país, aunque la Defensa Civil libanesa ya desde anoche eleva la cifra a 254 muertos y 1.165 heridos.

El cirujano aseguró que no se habían enfrentado a una emergencia de esta envergadura desde el inicio de la guerra, pese a que el Hospital Rafic Hariri se encuentra a escasos metros de un bombardeo ocurrido hace unos días contra un edificio que también les hizo llegar un alto número de víctimas. EFE

njd/cgs/fpa/ajs

(foto)(vídeo)