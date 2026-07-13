Citas culturales esta semana con ‘La Odisea’ de Nolan y Ana Mendieta en la Tate Modern

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Redacción Internacional, 13 jul (EFE).- La agenda cultural de esta semana llega protagonizada por ‘La Odisea’, el nuevo proyecto cinematográfico de Christopher Nolan, la primera gran exposición dedicada a la artista de origen cubano Ana Mendienta en la Tate Modern de Londres, el festival de música electrónica Tomorrowland y ‘Lucky’, la nueva serie de Anya Taylor-Joy.

‘La Odisea’, el nuevo de Nolan

El nuevo proyecto de Nolan, basado en el conocido poema de Homero, llega esta semana a cines de todo el mundo esta semana con el mítico viaje de Odiseo en el regreso a casa tras la guerra de Troya. El director, ha querido reflexionar sobre las secuelas de un conflicto armado y el verdadero significado del hogar, según ha señalado en una entrevista con EFE.

La colosal adaptación de la epopeya mitológica de Homero, cuya trama es fiel al poema original y ha sido filmada con cámaras IMAX, cuenta con un reparto lleno de estrellas que incluye a Matt Damon (Odiseo), Tom Holland (Telémaco), Anne Hathaway (Penélope), Zendaya (Atenea), Lupita Nyong’o (Helena de Troya), Robert Pattinson (Antínoo) y Charlize Theron (Calipso), entre otros.

Ana Mendieta desembarca en Londres

La artista cubano-estadounidense Ana Mendieta, una de las figuras más influyentes del arte contemporáneo del siglo XX, desembarca en La Tate Modern con una gran exposición del 15 de julio al 17 de enero de 2027. La muestra reúne algunas de sus obras más emblemáticas junto con películas recientemente restauradas, pinturas de sus primeros años y esculturas de su etapa final.

Mendieta, que murió de manera trágica caer desde una ventana de su apartamento de Nueva York, abordó a lo largo de su carrera cuestiones como el desplazamiento, el exilio, la identidad en una obra fuertemente conectada con la naturaleza. Todos ellos son temas de plena vigencia en la actualidad que convierten la muestra, la primera monográfica sobre su obra en el Reino Unido, en una reivindicación de su legado.

Anya Taylor-Joy vuelve a la pequeña pantalla con ‘Lucky’

La actriz de origen hispano Anya Taylor-Joy, (‘Gambito de dama’), vuelve a la pequeña pantalla el próximo 15 de julio con ‘Lucky’ (Apple TV), una serie de crimen y suspense basada en la novela homónima superventas de Marissa Stapley.

La serie, producida por Reese Witherspoon y Cassie Pappas, relata la historia de Lucky, una mujer que se ve obligada a huir cuando un atraco multimillonario sale mal y es perseguida tanto por el FBI como por un jefe de una organización criminal. En el reparto también están Annette Bening, Timothy Olyphant o Aunjanue Ellis Taylor.

Tomorrowland: la cita europea con la música electrónica

Bélgica, en concreto la localidad de Boom, acoge la cita más esperada de los amantes de la música electrónica. El evento combina actuaciones de DJs internacionales con una experiencia inmersiva que trata de trasladar a los asistentes a un mundo fantástico a través de impresionantes escenarios.

El evento, que se celebra en dos fines de semana separados (17-19 de julio y 24-26 de julio) y para el que ya no quedan entradas, espera la llegada de 400.000 espectadores procedentes de todo el mundo. Este año la temática del evento se titula ‘Consciencia’ y el lema: «Adéntrate en un mundo magnífico donde lo imposible es apenas un sueño a punto de hacerse realidad». EFE

csr