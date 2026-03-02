Citas en marzo con el arte, la pasarela parisina, Harry Styles y un filme de Frankenstein

Redacción Internacional, 2 mar (EFE).- La primera semana de marzo llega marcada por una completa programación cultural que combina la Semana de la Moda de París, el nuevo disco de Harry Styles, el estreno de la nueva versión de Maggie Gyllenhaal de ‘La novia de Frankenstein’ (‘The Bride of Frankenstein’) y la feria ARCO.

De Dior a Chanel, llega la pasarela de París

Chanel, Louis Vuitton, Stella McCartney, Tom Ford o Victoria Beckham son solo algunas de las cien marcas que desfilaran en la Semana de la Moda de París con sus propuestas para el otoño/invierno 2026/2027. Entre los debuts más esperados de esta edición se encuentran el del diseñador Antonin Tron al frente de Balmain.

ARCO se adentra en un nuevo futuro

La Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCO, que se celebra en Madrid del 4 al 8 de marzo, ofrecerá durante cinco días las propuestas de 211 galerías de arte de todo el mundo -30 países- y el futuro como tema central de este año. Se trata de la 45ª edición de esta cita con el arte y tiene como lema ‘ARCO2045: El futuro por ahora’.

‘¡La novia!’, con Jessie Buckley y Penélope Cruz

Maggie Gyllenhaal dirige, firma el guión y produce ‘¡La novia!’ una nueva versión de ‘La novia de Frankenstein’, con Jessie Buckley, Christian Bale y Penélope Cruz como protagonistas. El clásico del cine se traslada en esta ocasión Chicago en los años 30, en el que Frankenstein busca a cumplir su sueño de tener una compañera.

Lo nuevo de Harry Styles

‘Kiss All The Time (Disco, Occasionally)’, el cuarto álbum de estudio de Harry Styles, llega al público este 6 de marzo tras varios años retirado de la escena. Sus fans ya pueden escuchar el nuevo tema, ‘Aperture’, una propuesta de tintes electrónicos que parecen avanzar un cambio de rumbo del estilo del artista británico. EFE

