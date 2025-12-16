Citi anuncia cierre de venta del 25 % de participación accionaria a Fernando Chico Pardo

2 minutos

Ciudad de México, 15 dic (EFE).- Citigroup anunció este lunes el cierre de la venta de la participación accionaria en Grupo Financiero Banamex al empresario mexicano Fernando Chico Pardo y su familia inmediata, luego de que la compra fuera anunciada a finales de septiembre.

“La operación, que se anunció en septiembre, recibió todas las autorizaciones necesarias de los reguladores financieros y de competencia mexicanos y se han cumplido todas las condiciones de cierre”, agregó Citi en un comunicado.

También detalló que como parte del acuerdo, Chico Pardo asumirá con efecto inmediato la presidencia del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banamex y que Manuel Romo permanecerá como director general del Grupo Financiero y del Banco, junto con su equipo directivo.

Asimismo, Ignacio Deschamps continuará como Presidente del Consejo de Banco Nacional de México.

Por su lado, la presidenta y directora ejecutiva de Citi, Jane Fraser, destacó que “el cierre de esta operación” acerca a la prioridad estratégica de “desinvertir” en Banamex y «lo pone en manos de uno de los inversionistas mexicanos más exitosos».

Sobre esta nueva etapa para la institución financiera, Chico Pardo afirmó que esta operación “da inicio a mi camino como el accionista individual privado más grande de Banamex”.

“Este proyecto es más que un compromiso financiero, es profundamente personal. Estoy orgulloso de liderarlo con mis hijos, asegurando que Banamex se mantenga como pilar del futuro de México”, subrayó.

La entrada de Chico Pardo, fundador de Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) y presidente del fondo de inversión Promecap, es vista por el banco como una señal de confianza en el futuro de Banamex.

El empresario mexicano es el octavo hombre más acaudalado del país y con el cierre de esta venta marca un nuevo capítulo en la venta del banco mexicano, luego de la separación de Citigroup, anunciada en enero de 2022.

La compra del 25 % se enmarca en el proceso de desinversión de Citi en Banamex, anunciado en 2022, cuando el banco estadounidense informó que pondría a la venta su filial mexicana como parte de su estrategia global de simplificación de negocios.

Tras el fracaso de las negociaciones de venta directa con Grupo México, Citi confirmó que optaría por sacar Banamex a bolsa a través de una oferta pública inicial (OPI).

Banamex, uno de los bancos más antiguos y emblemáticos de México, cuenta con más de 1.200 sucursales y cerca de 12 millones de clientes. EFE

