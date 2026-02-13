Ciudad de México celebra un baile multitudinario rumbo a un Mundial «sin fronteras»

Ciudad de México, 13 feb (EFE).- El Gobierno de la Ciudad de México celebró este viernes una fiesta comunitaria con música, actuaciones y bailes para mandar un mensaje de «amor» a través de un evento de preparación para el Mundial de Fútbol de este año, el cual pidieron fuera un torneo «sin fronteras» y de unión entre los distintos países.

A través de la dependencia Pilares, organismo educativo y cultural impulsado por la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante su mandato en la capital del país (2018-2023), los organizadores realizaron en el Centro Histórico un ‘flashmob’ (baile multitudinario) en el que los participantes recrearon un juego de pelota de la tradición indígena, así como numerosos bailes a ritmo de tambores.

El objetivo de esta iniciativa, a falta de cuatro meses para que arranque el Mundial, es trasladar un mensaje de «amor» para que se celebre un torneo «incluyente» en el que «no haya muros y se abran las fronteras», explicó a EFE el coordinador de Pilares, Javier Hidalgo.

Para el funcionario, con eventos como este Ciudad de México traslada una imagen de «ciudad acogedora que no tiene ni muros ni fronteras», en medio de un contexto internacional de «odio» hacia la comunidad migrante en países como Estados Unidos, con quien México y Canadá organizan el Mundial.

«Queremos que el fútbol no se quede solo en el estadio, sino sea en toda la ciudad (…) La idea es que nos una, que salgamos de aquí más fuertes, más unidos y que sea una bofetada de guante blanco a quienes abogan por la violencia», señaló Hidalgo.

Durante los bailes se profirieron mensajes en favor de la unión en torno al fútbol, mientras el público congregado portaba pancartas con proclamas contra la «criminalización de los migrantes» y en favor de la acogida.

Los participantes en el evento, vestidos con trajes indígenas y con camisetas de algunos combinados nacionales, representaron un juego tradicional prehispánico de pelota o un partido de fútbol moderno para celebrar la proximidad de la justa deportiva.

Y todo ello mientras bailaban al ritmo de canciones de cantantes como el puertorriqueño Bad Bunny, para subrayar su mensaje de que «lo único más poderoso que el odio es el amor» que afirmó en su reciente actuación en la Super Bowl, destacó la profesora de baile Etzae Borges.

Ella y una de sus alumnas con discapacidad visual participaron en la celebración folclórica, un ejercicio de «danza inclusiva» que defiende que todas las personas se sientan «comunidad», defendió la profesora de danza.

«Ahorita tenemos la fiesta del Mundial, entonces qué mejor que festejarlo con comunidad, con cultura y recordar que pues somos un país de humanos, somos un país de amor y que aquí todos son bien recibidos», concluyó.

El Mundial enfrentará en esta edición a 48 selecciones nacionales a partir del 11 de junio, fecha en la que se disputará el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, en Ciudad de México. EFE

