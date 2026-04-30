Ciudad de México impulsa decálogo de consumo responsable ante el Mundial

3 minutos

Ciudad de México, 29 abr (EFE).- La iniciativa #BuenaCopa llevará a bares, restaurantes y hoteles de Ciudad de México un decálogo de consumo responsable, como parte de una estrategia para elevar los estándares de hospitalidad ante la atención mundial que atraerá la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Este esfuerzo nace este miércoles con la firma de una carta de intención para impulsar una agenda conjunta rumbo al torneo entre la industria de vinos y licores, autoridades turísticas y cámaras empresariales.

Entre los firmantes estuvieron los representantes de la Comisión para la Industria de Vinos y Licores (CIVyL), el Fondo de Promoción Turística de la Ciudad de México, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) y la Cámara Nacional de Comercio (Canaco).

El acuerdo, formalizado en el marco del Tianguis Turístico 2026, busca preparar a establecimientos de alta afluencia turística para recibir a la afición internacional mediante un protocolo visible para el público, tanto en materiales impresos como digitales.

El movimiento estima la participación de cientos de establecimientos y un alcance estimado de cinco millones de personas durante el Mundial, según estimaciones oficiales.

La iniciativa que arrancará en Ciudad de México, como una de las tres sedes mundialistas, busca liderar un esquema visible y coordinado de consumo responsable, así como acciones que buscan marcar un precedente para otras ciudades anfitrionas como lo son Guadalajara (oeste) y Monterrey (norte).

Uno de los compromisos inmediatos será ofrecer un vaso de agua natural sin costo por cada bebida alcohólica servida, como una norma de servicio en los establecimientos participantes.

#BuenaCopa también promoverá educación sobre el ‘Trago Estándar’, para recordar que el contenido de alcohol es el mismo sin importar el tipo de bebida y acompañar decisiones más conscientes sobre su consumo.

El decálogo incluye además estándares de seguridad y atención, mediante herramientas gráficas y protocolos operativos para garantizar entornos de convivencia seguros.

La estrategia también contempla una difusión omnicanal para integrar la filosofía de #BuenaCopa en la conversación pública y en el hábito cotidiano de los visitantes.

“La evolución de #BuenaCopa no es una iniciativa aislada de la industria. Es una suma de voluntades entre el sector público y las cámaras más importantes del país para proteger la experiencia de todos”, señaló Montserrat Alonso, coordinadora de Asuntos Públicos de CIVyL.

La directiva añadió que, “parte de este esfuerzo, es hacer consciencia de que el contenido de alcohol es el mismo sin importar la bebida, para que las personas puedan tomar decisiones más responsables”.

“La moderación es, sobre todo, una decisión personal”, resumió.

Carlos Martínez, titular del Fondo Mixto de Promoción Turística de Ciudad de México, afirmó que la capital mexicana “no solo es el corazón del turismo en el país, es una vitrina ante el mundo”.

“Reafirmamos que somos un destino de vanguardia que sabe celebrar con responsabilidad. Queremos que cada visitante se lleve la mejor experiencia de nuestra hospitalidad y que la Ciudad de México sea recordada como una sede mundialista ejemplar, segura y consciente”, concluyó. EFE

jsm/jmrg/rrt