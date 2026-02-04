CK Hutchison activa arbitraje contra Panamá tras anulación de su concesión portuaria en el canal

La filial de la compañía hongkonesa CK Hutchison informó este martes que inició procesos de arbitraje internacional contra Panamá, después de que la justicia del país centroamericano anulara la concesión que le permitía operar dos puertos en el canal interoceánico.

Panama Ports Company (PPC) anunció en un comunicado que «comenzó el arbitraje contra Panamá» en virtud «del contrato de concesión aplicable y las Reglas de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional».

En la nota, donde no se especifica el monto de dinero solicitado, la compañía acusa a Panamá de causarle «graves daños» tras «una campaña del Estado» en su contra, que culminó con la anulación de la concesión para operar los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico.

«El arbitraje también se presenta tras los extensos esfuerzos de PPC a lo largo de un año para consultar y evitar disputas. (…) El Estado panameño ha rutinariamente desestimado las comunicaciones, esfuerzos de consulta y solicitudes de claridad», añadió.

En una decisión rechazada por China y la empresa, pero aplaudida por Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia panameña invalidó el jueves el contrato por «inconstitucional» tras reiteradas amenazas del presidente Donald Trump de que recuperaría la vía por estar «bajo control» de Pekín.

El alto tribunal declaró «inconstitucionales» las leyes mediante las cuales PPC, filial de CK Hutchison Holdings, controlaba desde 1997 los dos muelles como parte de un contrato renovado en 2021 por 25 años.

Según el fallo, que fue unánime del pleno de la corte y al que tuvo acceso la AFP, la concesión tenía «una inclinación desproporcionada a favor de la empresa» sin «justificación alguna» y en «perjuicio de las arcas del Estado».

Además, la renovación del contrato se realizó de manera automática sin «refrendo» de la Contraloría y sin la «renegociación» de las condiciones pese al crecimiento del sector portuario, agrega la sentencia, de 69 páginas.

Tras la decisión judicial, el gobierno panameño anunció que la compañía danesa Maersk asumiría de manera temporal la administración de las terminales portuarias hasta una nueva concesión.

