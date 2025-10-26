The Swiss voice in the world since 1935

Clasificación del Mundial de Fórmula Uno

Redacción deportes, 26 oct (EFE).- Clasificación del Mundial de Fórmula Uno después del Gran Premio de Ciudad de México, el vigésimo del Mundial, disputado este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana:

.1. Lando Norris GBR McLaren 357 puntos

.2. Oscar Piastri AUS McLaren 356

.3. Max Verstappen NED Red Bull 321

.4. George Russell GBR Mercedes 258

.5. Charles Leclerc MON Ferrari 210

.6. Lewis Hamilton GBR Ferrari 146

.7. Andrea Kimi Antonelli ITA Mercedes 97

.8. Alexander Albon THA Williams 73

.9. Nico Hülkenberg GER Kick Sauber 41

10. Isack Hadjar FRA Racing Bulls 39

11. Carlos Sainz ESP Williams 38

12. Fernando Alonso ESP Aston Martin 37

13. Oliver Bearman GBR Haas 32

14. Lance Stroll CAN Aston Martin 32

15. Liam Lawson NZL Red Bull / Racing Bulls 30

16. Esteban Ocon FRA Haas 30

17. Yuki Tsunoda JPN Racing Bulls / Red Bull 28

18. Pierre Gasly FRA Alpine 20

19. Gabriel Bortoleto BRA Kick Sauber 19

20. Franco Colapinto ARG Alpine 0

21. Jack Doohan AUS Alpine 0

