Club de prensa de EEUU insta a derogar norma que restringe visas a periodistas extranjeros

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Washington, 17 jul (EFE).- El Club Nacional de Prensa de Estados Unidos instó este viernes a derogar las restricciones de visados para los periodistas internacionales aprobadas por el Gobierno de Donald Trump y denunció que estas «perjudican aún más» la reputación del país «como líder mundial en libertad de prensa».

«Instamos al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) a revocar estas normas contrarias a la libertad de prensa. Mientras sigan vigentes, la agencia no debe utilizar estas restricciones como pretexto para tomar represalias contra periodistas extranjeros críticos de la política o de los responsables políticos de EE.UU.», indicó la organización.

El DHS publicó este pasado jueves nuevas normas de estancia para estudiantes, participantes en programas de intercambio y corresponsales que limitan la permanencia de estos últimos en el país a un máximo de 240 días, con 90 días para los de nacionalidad china.

«Al implementar nuevas y restrictivas normas de visado que afectan a los periodistas internacionales, Estados Unidos perjudica aún más su reputación como líder mundial en libertad de prensa y como refugio para periodistas amenazados», denunció el Club Nacional de Prensa en un comunicado.

Según la asociación, esta medida contribuye a «crear un clima de miedo e incertidumbre en el que los periodistas podrían abstenerse de criticar al Gobierno estadounidense para no poner en riesgo sus visados».

Asimismo, alerta de la posibilidad de que se tomen medidas recíprocas para periodistas estadounidenses que informan en el extranjero y recordó que estos «ya se enfrentan a la denegación habitual de visados ​​en países como China, hostiles al periodismo independiente».

La nueva normativa, que se prevé entrará en vigor a mediados de septiembre, propone que estos visados pasen del actual sistema, que concede una «duración de estatus» que ahora puede ser de varios años, a uno en el que se otorgarán períodos fijos de estadía en el país y más cortos.

Esto obligará a que los profesionales tengan que solicitar extensiones de manera mucho más frecuente para permanecer en suelo estadounidense, lo que encarece y complica un trámite ya de por sí complejo.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) condenó este jueves la decisión de la Administración Trump de aplicar estas nuevas restricciones. EFE

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