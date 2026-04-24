Coalición demócrata demanda al Gobierno de Trump por no regular las emisiones de hollín

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Los Ángeles (EE.UU.), 24 abr (EFE).- Una coalición de once estados y tres grandes áreas dirigidas por demócratas demandaron este viernes al Gobierno de Trump, por violar la Ley de Aire Limpio de EE.UU. y no regular las emisiones de hollín, como se le denomina a las partículas finas en el aire provenientes de la contaminación.

La querella legal entablada en un tribunal federal en California alega que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) no ha implementado una norma de 2024 derivada de la Ley de Aire Limpio, que refuerza los Estándares Nacionales de Calidad del Aire y Ambiente (NAAQS) para el hollín.

El fiscal de California, Rob Bonta, que encabeza la demanda, advirtió en un comunicado que la Administración del presidente Donald Trump “debe cumplir” con la ley y adoptar las medidas que el Congreso ordenó para ayudar a proteger a los estadounidenses “de la mortal contaminación” por hollín.

El hollín, conocido como una partícula cancerígena, es emitido por una variedad de fuentes, incluidos los vehículos con motores de combustión, las fábricas y las obras de construcción.

Debido al pequeño tamaño de estas partículas, una vez inhaladas, pueden penetrar en las partes inferiores de los pulmones y afectar a otros órganos, lo que puede provocar serios problemas de salud, como la reducción de la esperanza de vida, ataques cardíacos, ataques de asma y cáncer.

La demanda advierte que los efectos por el hollín recaen de manera desproporcionada sobre las comunidades de bajos ingresos y comunidades afrodescendientes.

Los once estados, el Distrito de Columbia, la ciudad de Nueva York y el condado de Harris en Texas, solicitaron a la corte emitir una orden judicial que obligue a EPA a adoptar las medidas exigidas por el Congreso para poner en marcha las protecciones de la norma e iniciar su implementación.

“La ciencia es clara: cuando la calidad del aire empeora, aumentan las visitas a los hospitales. Los niños luchan por respirar. Se truncan vidas”, subrayó Bonta.

Connecticut, Hawái, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont, Wisconsin, también hacen parte de la demanda. EFE

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