Colapinto y Stroll, eliminados en la primera ronda de la calificación (Q1)

Redacción deportes, 25 oct (EFE).- El argentino Franco Colapinto (Alpine), con el vigésimo tiempo, y el canadiense Lance Stroll -compañero del doble campeón del mundo español Fernando Alonso en Aston Martin- quedaron eliminados este sábado en la primera ronda de la calificación (Q1) para el Gran Premio de Ciudad de México, el vigésimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana.

El debutante francés Isack Hadjar (RB) marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir los 4.304 metros de la pista mexicana en un minuto, 16 segundos y 733 milésimas, sólo tres menos que el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari).

En la primera ronda también quedaron eliminados el brasileño Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) y el tailandés Alex Albon, compañero del español Carlos Sainz en Williams.

La segunda ronda (Q2) se disputará a continuación.

– Eliminados en la primera ronda (Q1):

16. Gabriel Bortoleto BRA Kick Sauber 1:17,412

17. Alexander Albon THA Williams 1:17,490

18. Pierre Gasly FRA Alpine 1:17,546

19. Lance Stroll CAN Aston Martin 1:17,606

20. Franco Colapinto ARG Alpine 1:17,670

EFE

arh