Colectivos alevíes de Turquía denuncian el «genocidio» de minorías religiosas en Siria

2 minutos

Estambul, 27 ene (EFE).- Cinco colectivos de la minoría religiosa aleví de Turquía denunciaron este martes en Estambul el «genocidio» de la población alawí y de otras minorías a manos de milicias islamistas del Gobierno de Damasco, respaldado por Ankara.

La milicia islamista Tahrir al-Sham (HTS), de la que ha surgido el actual Gobierno sirio, no solo es una amenaza «para los alawíes de Siria sino también para drusos, cristianos, kurdos y suníes con un estilo de vida laico», aseguró en rueda de prensa Mustafa Aslan, presidente de la Federación Alevi-Bektasi.

«Hay muchos testimonios del secuestro de mujeres alawíes en Siria y su venta como esclavas; desafortunadamente los medios de comunicación no prestan atención cuando los difundimos», lamentó en una rueda de prensa.

Cuma Erce, presidente de la asociación Pir Sultan Abdal, denunció en la misma reunión que la prensa turca progubernamental encubre «las ejecuciones masivas, masacres, genocidio y asesinatos de mujeres y secuestros».

Aslan recordó que ya en enero del año pasado, varias organizaciones alevíes acudieron al Parlamento turco para advertir contra el reconocimiento del exyihadista Ahmed al Sharaa como presidente de Siria, de quien dijo «ayer era asesino y hoy lleva corbata».

El representante aleví también criticó duramente la actitud del Gobierno turco hacia las reivindicaciones alevíes y la negativa a reconocer como lugares de culto sus templos.

La religión aleví, a la que se estima que pertenecen unos diez millones de ciudadanos de Turquía, se describe a menudo como una rama del islam, pero sus ritos, con cánticos, bailes y una figura de sacerdote en lugar del rezo musulmán, son netamente distintos.

A diferencia de esta religión anatolia, los alawíes de Líbano y Siria, a los que pertenece la familia del derrocado dictador sirio Bachar al Asad, no tienen ritos propios y se presentan como una rama heterodoxa del islam, pero en Turquía es habitual considerar a alevíes y alawíes como parte del mismo colectivo religioso.

Zeynel Abidin Koç, presidente de la Federación Aleví de Turquía, denunció en el encuentro que el Gobierno turco concibe Turquía como nación musulmana suní y aceptara así también un supuesto carácter enteramente suní de Siria. EFE

iut/as/ajs