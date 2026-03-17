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Colo Colo prolonga su liderato con triunfo sobre Huachipato en el Monumental

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Santiago de Chile, 16 mar (EFE).- Colo Colo se impuso este lunes por 2-0 ante Huachipato en el cierre de la séptima fecha de la liga chilena, para asegurar su liderato en 15 puntos y ser escoltado por Deportes Limache con un punto menos.

Los albos marcaron al cierre del primer tiempo con un gol del mediocampista Álvaro Madrid, en el minuto 43, y un penal al 84 del volante argentino, ex Vélez, Claudio Aquino, en el estadio Monumental.

Los negriazules, por su parte, llevan tres partidos perdidos consecutivos y están decimosegundos con nueve puntos.

El equipo dirigido por el argentino Fernando Ortiz encadenó su segundo triunfo, luego de perder el superclásico ante Universidad de Chile a inicios de marzo, y consiguió su quinta victoria de la temporada.

Limache hizo su tarea goleando a domicilio por 2-5 al decimoquinto Cobresal, en su intento de recuperar la cima de la clasificación, pero dependía de un resbalón del Cacique.

Ñublense igualó 2-2 con el décimo La Serena, para mantenerse en el tercer lugar con 12 enteros, luego de que Universidad Católica desaprovechó la oportunidad de trepar en la tabla.

La Franja empató 2-2 ante el decimocuarto Everton, cediendo puntos de local en el Claro Arena, para permanecer en la cuarta posición con 11 unidades y encadenar dos partidos sin ganar.

Los cruzados en sus dos partidos anteriores en casa habían salidos victoriosos, pero ante los oro y cielo comenzaron perdiendo y tuvieron que remontar con goles de Jimmy Martínez y el delantero argentino Fernando Zampedri, líder goleador del campeonato con nueve tantos.

Universidad Concepción ocupa la quinta plaza, con la misma cantidad de puntos que Católica, luego de derrotar por 1-0 al decimotercero Palestino, y a partir del sexto puesto hay cuatro equipos con 10 enteros, entre ellos la U de Chile.

El sexto puesto es de Audax Italiano, tras su triunfo 3-0 sobre el colista y decimosexto Deportes Concepción, estancado con cuatro unidades, y en el séptimo está Unión La Calera que empató 3-3 ante el noveno O’Higgins.

Los laicos están octavos al responder con un triunfo luego del despido del técnico Francisco Meneghini, imponiéndose de visita por 0-1 ante el undécimo Coquimbo Unido, con nueve puntos. EFE

mjr/laa

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