Colombia cerró 2025 con una inflación del 5,1 %, levemente menor que la de 2024

2 minutos

Bogotá, 8 ene (EFE).- Colombia cerró 2025 con una inflación del 5,1 %, resultado que supuso una disminución de 0,1 puntos porcentuales con respecto a la cifra de 2024, informó este jueves el Departamento Nacional Administrativo de Estadística (DANE).

El Ministerio de Hacienda destacó la noticia y afirmó que «continúa la tendencia a la baja en materia inflacionaria».

La inflación del año pasado se explicó principalmente, según detalló el DANE en un comunicado, por la variación anual de las divisiones de Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, y la de Alimentos y bebidas no alcohólicas.

La variación del índice de precios al consumidor (IPC) el año pasado es muy similar a la proyectada por entidades como el BBVA Research, que en diciembre calculó que la inflación este año se iba a ubicar en el 5,2 %.

Este efecto inflacionario, en opinión del área de investigación del entidad, hará que el Banco de la República (autoridad monetaria) mantenga estable la tasa básica de interés, que desde abril pasado está en el 9,25 %, por un periodo más prolongado, probablemente hasta finales de 2026.

Según el DANE, las divisiones con mayor inflación anual fueron las de Restaurantes y Hoteles (7,91 %); Educación (7,36 %) y Salud (7,2 %).

Las que tuvieron la menor variación en el IPC fueron las de Información y comunicación (1,22 %); Recreación y cultura (1,85 %), y Prendas de vestir y calzado (2,12 %).

Por otra parte, el país tuvo una inflación de 0,27 % en diciembre, una disminución de 0,19 puntos porcentuales si se le compara con el último mes de 2024.

En diciembre pasado, el Banco de la República, autoridad monetaria de Colombia, decidió mantener inalterada la tasa básica de interés en el 9,25 %, debido a la presión inflacionaria que se mantiene sobre el 5 %.

El emisor volverá a revisar la tasa de interés en su reunión del próximo 30 de enero, en la que evaluará el impacto que tendrá en el IPC la subida sin precedentes del 23,7 % del salario mínimo de este año, que fue fijado por el Gobierno en dos millones de pesos (unos 535 dólares), incluido el subsidio de transporte. EFE

