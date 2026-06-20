Colombia cierra sus fronteras para garantizar transparencia en elecciones presidenciales

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Bogotá, 20 jun (EFE).- El Gobierno de Colombia cerró este sábado las fronteras del país para asegurar que la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo se lleve a cabo «sin interferencias externas y con plena transparencia».

Los pasos fronterizo terrestres y fluviales con los países vecinos debían cerrar a partir de las 18:00 hora local (23:00 GMT) de este sábado y permanecer así hasta las 06:00 hora local (11:00 GMT) del próximo lunes, pero en el caso de los cruces limítrofes con Venezuela la medida se adelantó doce horas.

«Se ha cerrado la frontera con Venezuela desde las 6 am. Las elecciones en el Norte de Santander, La Guajira y Arauca se harán con la ciudadanía colombiana en Colombia», manifestó en su cuenta de X el presidente Gustavo Petro.

El cierre de las fronteras busca prevenir posibles riesgos que afecten el normal desarrollo de la votación, tanto en materia de seguridad como en el posible traslado de votantes desde los países vecinos.

Según Migración Colombia, los puentes y pasos fronterizos con Venezuela en los departamentos de Norte de Santander, Arauca y La Guajira, fueron cerrados hoy por oficiales de esa agencia gubernamental y por autoridades locales.

Los principales pasos limítrofes de Colombia los tiene en las fronteras con Venezuela y Ecuador, mientras que con Brasil, Panamá y Perú son en su mayor parte territorios selváticos, sin mayor control o presencia estatal.

Este domingo los colombianos elegirán en segunda vuelta al próximo presidente entre el ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, que fue el más votado en la primera ronda y lidera las encuestas, y el izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, el partido de Petro.

Además del cierre de fronteras, las autoridades colombianas adoptaron otras medidas para garantizar la tranquilidad en las elecciones, como la ley seca, que restringe la venta y consumo de alcohol desde las 18:00 horas (23:00 GMT) de este sábado hasta el mediodía del lunes 22. EFE

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