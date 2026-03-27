Colombia desplegará más de 34.000 policías para las celebraciones de Semana Santa

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Bogotá, 27 mar (EFE).- Colombia desplegará más de 34.000 policías en todo el país para garantizar la seguridad durante la Semana Santa, en la que se prevé una alta movilidad de viajeros por carreteras, terminales de transporte y aeropuertos, informó este viernes esa institución.

«La Policía Nacional ha dispuesto 34.720 mujeres y hombres para garantizar la seguridad durante las actividades de celebración en la Semana Santa», aseguró el jefe nacional del Servicio de la institución, general Iván Gualdrón, en una rueda de prensa en la Plaza de Bolívar de Bogotá.

El operativo hace parte del plan ‘Semana Santa Segura’ y contempla acciones en ocho frentes, entre ellos seguridad ciudadana; prevención de la accidentalidad vial; protección del turismo y del patrimonio, y lucha contra delitos como el hurto, la extorsión o el tráfico ilegal de fauna y flora.

Además, 4.200 uniformados estarán en 20 carreteras priorizadas con la campaña ‘No más excusas en la vía’, mientras que otros 1.712 policías se encargarán de la vigilancia en destinos turísticos y religiosos.

Por su parte, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, explicó que este dispositivo se complementa con un amplio operativo en las carreteras ante la previsión de que unos 10 millones de vehículos se movilicen durante la Semana Santa.

«Vamos a tener una movilización muy alta, con cerca de 10 millones de vehículos en las vías, por eso hemos dispuesto de uno de los operativos más grandes de los últimos años para garantizar viajes seguros», aseguró Rojas.

En ese sentido, detalló que unas 6.500 personas estarán operando cada día en las principales vías del país, junto con 700 equipos —entre ambulancias, grúas y unidades de asistencia mecánica— para atender emergencias.

Asimismo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial contará con más de 170 funcionarios en 70 municipios y habilitará al menos 212 puntos de control y prevención, además de controles en peajes y corredores con mayor flujo vehicular.

El Gobierno también advirtió sobre la actual temporada de lluvias, que ha provocado algunos cierres de carreteras, por lo que recomendó a los viajeros consultar el estado de estas antes de desplazarse. EFE

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