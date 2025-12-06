Colombia fija arancel de 10 % a importación de buses eléctricos para impulsar su industria

2 minutos

Bogotá, 6 dic (EFE).- El Gobierno colombiano fijó un arancel del 10 % para determinadas importaciones de buses eléctricos a fin de fortalecer la producción nacional, informó este sábado el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

La medida «se aplicará sin perjuicio de lo previsto en los tratados, convenios y acuerdos internacionales vigentes para Colombia en materia comercial», señala el Decreto 1294 del 2 de diciembre del presente año.

Colombia es, según la cartera de Comercio, el único país de Suramérica que ensambla buses biarticulados eléctricos con una integración creciente de autopartes nacionales.

La industria instalada tiene capacidad para producir hasta 1.500 unidades al año, con potencial de ampliación a 3.000 unidades anuales mediante nuevas inversiones.

Este crecimiento es posible gracias a un ecosistema de 47 proveedores directos y 280 indirectos que crea más de 13.000 empleos en procesos de manufactura, ingeniería, sistemas eléctricos, carrocerías y soluciones tecnológicas desarrolladas en Colombia.

La estructura industrial del país permite abastecer la demanda interna y proyectar una oferta competitiva hacia los mercados regionales que avanzan hacia la transición de tecnologías limpias, agregó la información.

El decreto reafirma que esta capacidad puede expandirse sobre la base de mayor inversión y un marco regulatorio estable. Bajo estas condiciones, Colombia tiene los atributos industriales, tecnológicos y logísticos necesarios para consolidar un clúster regional en movilidad eléctrica.

La adopción del arancel del 10 %, según el Ministerio de Comercio, no constituye una barrera para la transición energética ni limita la transformación del sistema de transporte.

Por el contrario, fortalece la industria que hace viable dicha transición.

«La transición energética adquiere sentido económico cuando se convierte en capacidad productiva. Colombia ya demostró que puede producir y abastecer su propia demanda, y que puede proyectar una oferta competitiva hacia la región», señaló la ministra de Comercio, Diana Morales, citada en un comunicado de su despacho.

En octubre pasado comenzó a operar en Cota, población cercana a Bogotá, la primera planta de buses eléctricos de Colombia, una alianza entre la japonesa HINO, la china BYD y la colombiana Superpolo. EFE

