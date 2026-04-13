Colombia hará eutanasia a hipopótamos de Pablo Escobar para controlar la especie invasora

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Bogotá, 13 abr (EFE).- El Gobierno de Colombia ha anunciado este lunes un plan de gestión de hipopótamos, que incluye la eutanasia, a por lo menos 80 ejemplares durante el segundo semestre de este año, debido a la reproducción descontrolada de esta especie exótica invasora que fue introducida hace más de tres décadas por el narcotraficante Pablo Escobar.

«Desde 2022 la ciencia nos dijo que hay que reducir la población (de hipopótamos) para salvar nuestros ecosistemas», ha declarado la ministra de Ambiente, Irene Vélez, para referirse a la eutanasia como método de control tras comprobar que el intento de traslado de estos ejemplares a otros países no ha sido exitoso.

La directora de Bosques del Ministerio de Ambiente, Natalia Ramírez, ha detallado que se implementarán dos métodos de eutanasia, una física y otra química, que comienza con la captura del hipopótamo, la sedación y posterior administración de medicamentos «aprobados por expertos en el manejo de estos procesos».

Vélez afirma que este protocolo de eutanasia es «responsable y ético» y que se aplicará en al menos 80 individuos de la Hacienda Nápoles, antigua propiedad de Escobar en el centro del país, y en la Isla del Silencio, donde se concentra la mayor cantidad de esta especie.

Sin embargo, no descarta intervenir en otras zonas cercanas a las ciudades donde se ha comprobado la presencia de estos animales, que suponen un peligro para la población humana.

«Sabemos que hay individuos de hipopótamos que están paseando en espacios donde viven seres humanos y para nosotros es fundamental resguardar la vida humana», ha manifestado Vélez en una conferencia de prensa.

La ministra de Ambiente ha informado de que, por primera vez, se asignarán recursos por un valor de 7.200 millones de pesos colombianos (1,7 millones de euros) para ejecutar este plan a partir del segundo semestre de 2026.

El plan «Lineamientos y metas para el manejo y control del hipopótamo común» también incluye otras acciones complementarias como el confinamiento, que se ha descartado como medida principal porque requiere elevados recursos económicos para realizar la esterilización de la especie y la construcción de infraestructuras.

Vélez ha asegurado que el traslado de estos animales a por lo menos siete países donde se han iniciado gestiones está paralizado por falta de respuesta de los gobiernos, pues no basta con la intención de los santuarios de recibir a esta especie.

«Ningún país a la fecha ha dado concepto positivo, ese silencio nos indica que no hay interés de recibir a los individuos», ha dicho Vélez sobre los intentos de trasladar a los hipopótamos, sin descartar que continuarán con las gestiones.

Problema heredado del narcotráfico

Colombia enfrenta el problema de los hipopótamos desde hace más de 30 años cuando el capo Pablo Escobar introdujo cuatro ejemplares al país para su zoológico privado en la Hacienda Nápoles.

Con la muerte de Escobar, en diciembre de 1993, la hacienda fue abandonada y los animales escaparon; sin embargo, encontraron en la región del valle del Magdalena Medio un hábitat perfecto, con la comida necesaria, buen clima y sin enemigos naturales.

En 2022, los hipopótamos fueron declarados por el Gobierno como especie exótica invasora y desde entonces se han elaborado planes para su control que no llegaron a aplicarse.

Se estima que actualmente hay alrededor de 200 hipopótamos y, en caso de no controlar esta especie, la población de paquidermos podría llegar a mil en 2035.

El hipopótamo es el tercer animal terrestre más grande, después del elefante y el rinoceronte blanco, y el plan del Ministerio de Ambiente busca también prevenir y mitigar sus impactos sobre las comunidades locales y los ecosistemas. EFE

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