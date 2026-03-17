Colombia investiga si mujer acusada de envenenar 2 niñas con frambuesas es asesina serial

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Bogotá, 17 mar (EFE).- La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, afirmó este martes que ese organismo investiga si el caso de la empresaria Zulma Guzmán, acusada del asesinato de dos niñas en Bogotá en un caso de envenenamiento con talio en unas frambuesas con chocolate, está vinculado a otros episodios similares, lo que abre la posibilidad de que se trate de un caso de asesinato en serie.

«Lo que el equipo de investigadores ha descubierto es que el episodio en que presuntamente está involucrada la señora Zulma Guzmán no sería un episodio aislado», dijo Camargo en declaraciones a la prensa, al revelar que existen indicios que apuntan a una posible repetición del mismo patrón criminal de Guzmán, quien está detenido en el Reino Unido.

Un juzgado de control de garantías de Bogotá emitió una orden de captura contra Camargo en diciembre en la que señaló que los hechos ocurrieron el 3 y 4 de abril de 2025, cuando las menores Inés de Bedout, de 14 años, y Emilia Forero, de 13, ingirieron frambuesas contaminadas con talio en una vivienda del norte de la capital colombiana.

Una de las niñas murió el mismo día y la otra falleció el 9 de abril, mientras que un joven de 21 años y otra adolescente sobrevivieron, aunque continúan en tratamiento por los graves daños causados por la sustancia.

La investigación de la Fiscalía estableció que el envenenamiento no fue accidental y permitió identificar el talio, un metal altamente tóxico, incoloro e insípido, cuyo rastro llevó a un producto alimenticio adquirido días antes de los hechos y que permitió orientar el caso hacia Guzmán.

Sobre las nuevas líneas de investigación, la fiscal señaló que el ente acusador ha encontrado «evidencia cierta» de al menos otro caso ocurrido hace aproximadamente un año que involucra a una familiar de Guzmán y en el que se habría utilizado el mismo método de envenenamiento.

Según explicó, los análisis técnicos y de criminalística han identificado similitudes en las características de los hechos, lo que «hace pensar que podemos estar ante un episodio de asesinato serial», añadió.

Guzmán está detenida en el Reino Unido desde enero pasado y permanece a la espera de que se concrete su extradición a Colombia.

En ese sentido, la fiscal explicó que se ha propuesto su reclusión en la cárcel bogotana de El Buen Pastor, mientras se evalúan las condiciones exigidas por el Reino Unido para autorizar la entrega. EFE

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