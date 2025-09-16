Colombia investigará a exjefe de las FARC por secuestro de hija de expresidente paraguayo

Bogotá, 15 sep (EFE).- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) investigará a Rodrigo Granda, quien formó parte del último secretariado de la antigua guerrilla de las FARC, por su presunta participación en el secuestro y homicidio de Cecilia Cubas Gusinsky, hija del expresidente paraguayo Raúl Cubas.

Así lo informó este lunes el alto tribunal, que indicó que la investigación contra Granda, conocido como ‘el canciller de las FARC’, la asumirá la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que es la Fiscalía de la JEP, según publicaron medios locales.

En ese sentido, la JEP remitió la «actuación adelantada» por ese caso a la UIA «para que investigue la responsabilidad del señor Rodrigo Granda Escobar respecto del secuestro y posterior asesinato de Cecilia Mariana Cubas Gusinsky en hechos acaecidos el 21 de septiembre de 2004 en la República del Paraguay».

Cecilia Cubas, la mayor de las dos hijas del expresidente Cubas (1998-1999) y de la exsenadora Mirta Gusinky, fue secuestrada el 21 de septiembre de 2004 entre las localidades de Fernando de la Mora y San Lorenzo, cercanas a la capital paraguaya.

Su cuerpo sin vida fue hallado en la ciudad de Ñemby —también en el departamento Central—, el 16 de febrero de 2005, en una fosa cavada en una vivienda. Su familia había pagado 300.000 dólares por su liberación.

Por el caso, 21 personas fueron condenadas, según datos publicados en 2023 por el diario Última Hora. Entre ellas, simpatizantes del marxista Partido Patria Libre (PPL), considerado el germen de la guerrilla Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

A principios de este mismo año un juez de Paraguay reiteró la solicitud de captura internacional con fines de extradición de Granda, también conocido con el alias de Ricardo Téllez, por supuestamente asesorar a la guerrilla paraguaya para ejecutar este crimen.

Para la JEP, la vinculación de Granda con los hechos ocurridos el 21 de septiembre de 2004, desde la «óptica de la relación que se presenta con el conflicto armado colombiano, no deja espacio a la ambigüedad».

Las «pruebas ponen de manifiesto que el compareciente entabló un vínculo que, obviamente, no era personal, sino que tenía que estar relacionado con las actividades insurgentes de las FARC-EP y el brazo armado del partido Patria Libre».

Granda hace parte del grupo de siete integrantes del último secretariado de las antiguas FARC que este martes serán sancionados por la JEP por crímenes de guerra y de lesa humanidad como responsables directos de miles de secuestros, uno de los delitos más cometidos durante el conflicto armado. EFE

