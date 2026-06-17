Colombia no debe menospreciar a Uzbekistán, advierten Santiago Arias y Luis Suárez

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México, 16 jun (EFE).- Los jugadores de la selección Colombia Santiago Arias y Luis Suárez coincidieron este martes en afirmar que a pesar del favoritismo para el partido del miércoles frente a Uzbekistán, no se puede subestimar al rival ante el que debutarán el miércoles en la Copa del Mundo 2026.

«La idea siempre es no menospreciar al rival. Nos hemos puesto como favoritos. Somos un equipo que ha ido creciendo partido a partido, ahora lo más importante es dar el paso en este primer escalón, sabemos las fortalezas y debilidades que tiene Uzbekistán, pero no menospreciamos a nadie; saldremos con la seriedad que nos caracteriza para ganar», afirmó Arias.

La selección colombiana se entrenó este martes en las instalaciones del Club América, en el sur de la capital mexicana, donde cerró su preparación para su primer encuentro de este Mundial, que se jugará en el Estadio Ciudad de México, mejor conocido como Estadio Azteca.

Luis Suárez coincidió con su compañero respecto a la manera de enfrentar a Uzbekistán, al que calificó de un oponente de cuidado.

«En este Mundial no hay favoritos, todas las selecciones han venido a competir de la mejor manera, por lo que va a ser un partido muy difícil en el que hay que tener mucha paciencia para superar al rival», explicó.

Ambos jugadores se mostraron ilusionados por llevar a Colombia a una actuación histórica.

«Estoy orgulloso de estar aquí, para mí cada Mundial ha sido diferente, pero yo vengo con la misma ilusión y alegría porque representar a mí país es lo mejor. Tenemos la mentalidad de hacer algo grande», señaló Arias.

«A nivel personal es una emoción muy grande estar entre los 26 elegidos, somos unos privilegiados por estar aquí. Todos trabajamos para ganarnos un puesto. La competencia es espectacular y ya el ‘profe’ definirá quién juega en la titular», dijo Suárez.

Luis Suárez también habló de lo que significa para este grupo contar con la experiencia y calidad de James Rodríguez.

«En lo personal he visto desde pequeño a James representar a nuestro país. Se transforma cuando se pone esta camiseta amarilla. Es un orgullo tenerlo como compañero para todos los que estamos aquí. Es un sueño compartir con él porque es la máxima referencia de nuestra selección», concluyó el delantero del Sporting Lisboa de la liga portuguesa.

Colombia conforma el Grupo K junto a Uzbekistán, Portugal y República Democrática del Congo. EFE

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