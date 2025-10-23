Colombia pide a EEUU que «cese» los ataques contra embarcaciones

El gobierno colombiano pidió el miércoles por la noche a la Casa Blanca que «cese» los ataques a embarcaciones en el Pacífico y el Caribe, a las que Washington acusa de transportar drogas, señaló un comunicado oficial.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció el miércoles dos ataques contra supuestas embarcaciones de narcotraficantes en el Pacífico, y acompañó la información con videos de su destrucción en redes sociales.

«Colombia hace un llamado al gobierno de Estados Unidos a que cese estos ataques y lo insta a respetar las normas que dicta el derecho internacional», reza la nota de la cancillería colombiana.

El gobierno de Gustavo Petro, envuelto en fuertes tensiones con Trump, «rechaza la destrucción de una embarcación presuntamente relacionada con el narcotráfico en el océano Pacífico por parte de Estados Unidos», añade el comunicado.

Trump y Petro intercambiaron airadas amenazas el miércoles por estos episodios en el Pacífico, que dejaron cinco muertos.

El dirigente estadounidense calificó a Petro de «maleante» y sugirió que era un narcotraficante que estaba llevando a su país a la ruina. El colombiano replicó que se defenderá «legalmente con abogados estadounidenses».

Hasta el miércoles se contabilizan nueve ataques de Estados Unidos, incluyendo los dos en el Pacífico, que han dejado 37 muertos.

Bogotá reiteró «su llamado al gobierno de los Estados Unidos a dialogar, a través de los canales diplomáticos» para «continuar conjuntamente con la lucha contra la droga en la región» como venían haciéndolo «durante décadas».

