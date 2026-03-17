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Colombia se despide con derrota ante Filipinas y confirma la debacle sudamericana

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Redacción deportes, 17 mar (EFE).- La selección colombiana femenina de baloncesto, ya sin opciones de clasficación, perdió este martes ante Filipinas por 74-59 en el último encuentro del torneo PreMundial celebrado en Lyon-Villerbaune (Francia), quedándose fuera del Mundial junto a Argentina y Brasil.

Las jugadoras entrenadas por Luis Cuenca, que ya habían quedado fuera de la cita mundialista prevista para este verano en Alemania, no pudo sumar ningún triunfo en el grupo y perdió en la última cita ante Filipinas.

Los 14 de valoración de Marta Moscarella y los 14 puntos anotados por Jenifer Muñoz no fueron suficiente para doblegar a las asiáticas, que remontaron en la segunda parte un marcador adverso al descanso de 40-33. La filipina Kacey Dela Rosa, con 25 tantos y 33 de valoración, fue la jugadora más destacada.

De esta manera, la selección colombiana confirma la debacle sudamericana en esta fase clasificatoria al Mundial 2026, donde tampoco estarán los equipos nacionales de Argentina y Brasil.

El equipo ‘cafetero’ estaba encuadrado con Francia, Nigeria, Alemania, Corea del Sur y Filipinas en el grupo con sede en la ciudad francesa de Lyon-Villerbaune. EFE

pml/arh

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