Colombia sube tipos de interés al 11,25 % en tensa reunión de la que se retiró el Gobierno

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Bogotá, 31 mar (EFE).- El Banco de la República (autoridad monetaria) de Colombia aprobó este martes una subida de cien puntos básicos en la tasa de interés, que fue fijada en el 11,25 % ante las presiones inflacionarias, en una tensa reunión de la cual se retiró el ministro de Hacienda, Germán Ávila, por no estar de acuerdo con esa propuesta.

«La Junta Directiva del Banco de la República decidió por mayoría incrementar en 100 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria a 11,25 %», decisión que tuvo el apoyo de cuatro de sus miembros, mientras que dos votaron por una reducción de 50 puntos y uno por mantenerla inalterada, señala el comunicado leído por el gerente general de la entidad, Leonardo Villar.

La decisión fue tomada porque la inflación de enero (5,4 %) y la de febrero (5,3 %) estuvo «por encima del nivel observado al cierre de 2025», cuando fue del 5,1 %, agrega el comunicado. EFE

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