Colombia tendrá su primer Maestro Cocinero de Francia con el chef Andrés Fernandes León

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Bogotá, 15 mar (EFE).- El chef Andrés Fernandes León, del restaurante Cascajal de Bogotá, será reconocido como el primer Maestro Cocinero de Francia en Colombia, una distinción de la Association des Maîtres Cuisiniers de France que reconoce a referentes de la alta gastronomía gala en el mundo.

El reconocimiento se hará durante el Congreso Mundial de Maestros Cocineros de Francia, que se celebrará entre este lunes y el miércoles en Seúl, en el que la organización conmemorará los 140 años de relaciones entre Francia y Corea.

Con esta distinción, Fernandes y el restaurante Cascajal se convertirán en los únicos en Colombia en tener el título de Maître Cuisinier de France, concedido por una asociación con más de 70 años de tradición que reúne a más de 500 chefs en 22 países.

La distinción es otorgada a cocineros que han demostrado «dominio técnico excepcional de la cocina francesa y de sus fundamentos, trayectoria profesional ejemplar avalada por la excelencia y la ética en su oficio, compromiso con la formación y la enseñanza de la cultura gastronómica y el respeto por los valores de la profesión», señaló el restaurante Cascajal en un comunicado.

Fernandes, nacido en París de madre colombiana y con vínculos familiares en el departamento de Nariño (suroeste), se formó en la escuela Ferrandi de París, considerada una de las más prestigiosas del mundo en gastronomía.

Tras graduarse, trabajó en el restaurante Château Les Crayères de Reims bajo la dirección de Philippe Mille, donde formó parte de un equipo que obtuvo dos estrellas Michelin de manera consecutiva.

Posteriormente trabajó en Lasserre, en París, junto al chef Christophe Moret, y más tarde continuó su trayectoria en cocinas de alto nivel en Japón y Australia.

Años después se instaló en Colombia, donde fundó en Bogotá el restaurante Cascajal, inspirado en la finca de sus abuelos en Nariño, con una propuesta que combina técnicas de la cocina francesa con ingredientes colombianos. EFE

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