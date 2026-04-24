Colombia y Venezuela acuerdan acción conjunta para combatir mafias en la frontera

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Caracas, 24 abr (EFE).- Los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciaron este viernes en Caracas un plan coordinado para combatir las economías ilegales en la frontera común, con medidas conjuntas contra el narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas.

La líder chavista, quien asumió el cargo de mandataria encargada tras la captura en enero de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, aseguró que los equipos de ambos países hicieron un «abordaje muy serio y muy completo» sobre el combate a los grupos criminales.

Señaló también que se plantearon el establecimiento inmediato de mecanismos para el intercambio de información y el desarrollo de inteligencia, los cuales, aseveró, deben «entrar en vigencia inmediata».

«Que sepan los grupos del narcotráfico, grupos que están inmiscuidos en el contrabando de combustible y otro tipo de contrabando que estamos dando pasos firmes para el combate a estos delitos», expresó.

Ambas naciones acordaron igualmente planes socioeconómicos, de los que no dio detalles, para atender a las poblaciones más vulnerables, tanto en Venezuela como en Colombia, que «han sido víctimas también del delito en la frontera», agregó Rodríguez desde el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano.

Por su parte, Petro, el primer jefe de Estado que visita Venezuela tras la captura de Maduro, abogó por un esfuerzo coordinado «a fondo» entre ambas naciones para liberar a sus pueblos fronterizos de las mafias.

El objetivo, señaló, es que la frontera común, de 2.219 kilómetros, solo «sea para el pueblo» colombiano y venezolano.

«La frontera no puede ser de nadie más que de los pueblos», sostuvo el mandatario, quien indicó que el trabajo debe contemplar acciones militares, policiales y sociales.

El encuentro entre ambos gobernantes tuvo lugar en medio de la Reunión Binacional de la Comisión de Vecindad e Integración, que lideran los cancilleres de Colombia y Venezuela, Rosa Villavicencio e Yván Gil, respectivamente, para tratar temas de seguridad, comercio, energía, entre otros.

Como parte de esa reunión, las autoridades colombianas y venezolanas instalaron 11 mesas de trabajo para abordar distintas áreas de cooperación, con el objetivo de perfeccionar el intercambio económico y comercial binacional, según una nota de la Cancillería de Caracas.

A principios de enero, Petro habló por teléfono con Rodríguez, la invitó a visitar Colombia y le propuso un diálogo tripartito con Estados Unidos para estabilizar la sociedad venezolana y evitar un estallido de violencia tras el ataque militar de Washington y la captura de Maduro, confirmó entonces la canciller colombiana. EFE

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