Colonos israelíes matan a dos hermanos palestinos cerca de Nablus

2 minutos

Jerusalén, 2 mar (EFE).- Colonos israelíes mataron a tiros este lunes a dos hermanos palestinos, de 52 y 47 años, en un pueblo de la gobernación de Nablus, norte de Cisjordania ocupada, según la Media Luna Roja palestina.

Los fallecidos fueron identificados como Muhamad Taha Abdul Majeed Muamar (52 años), quien recibió una bala en la cabeza, y su hermano Fahim (47 años), disparado en la pelvis, durante el ataque de los colonos a viviendas ubicadas en Qaryut, pueblo de 2.500 habitantes localizado a 28 kilómetros al sureste de Nablus.

La Media Luna Roja palestina detalló que, además de los dos fallecidos, sus equipos atendieron a un joven de 30 años con una herida de bala en el hombro; a otro de 32 baleado en la rodilla; y a un adolescente de 15 años con un disparo en el hombro.

«Este ataque constituye un acto más de crimen organizado perpetrado bajo la protección de las fuerzas de ocupación y refleja una grave escalada en la política de permitir que los colonos ataquen al pueblo palestino», reaccionó Abdel Rahman Shadeed, uno de los líderes de Hamás, en un comunicado.

Además, en la noche del sábado, día en el que Israel y EE.UU. decidieron atacar Irán, el Ejército israelí mató a un joven palestino de 25 años en Dura, ciudad localizada a unos 8 kilómetros al suroeste de Hebrón, en Cisjordania.

En los territorios ocupados palestinos, desde el inicio de la guerra con Irán, la mayoría de puntos de acceso y salida permanecen cerrados bajo un férreo control militar.

La guerra de Israel y EE.UU. contra Irán ha provocado que la atención internacional se desvíe de la violencia diaria que sufren los palestinos en la Cisjordania más rural a manos de colonos violentos, y en las ciudades palestinas perpetrada durante incursiones militares del Ejército israelí. EFE

