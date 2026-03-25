Colorado propone ‘Ley Tamal’ para que cocineros caseros puedan vender alimentos

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Washington, 25 mar (EFE).- Una propuesta legislativa en Colorado conocida como la ‘Ley Tamal’ busca beneficiar a cocineros caseros al permitirles vender alimentos perecederos elaborados en sus propias cocinas, algo que actualmente está prohibido en el estado.

La ‘Ley Tamal’, propuesta por congresistas de ambos partidos, se encuentra siendo debatida esta semana en el capitolio de Colorado con el objetivo de apoyar a emprendedores y a inmigrantes que usan sus habilidades culinarias para generar ingresos, pero que enfrentan multas bajo la legislación vigente.

La legisladora demócrata Mónica Durán dijo a medios locales que la iniciativa, que ella encabeza, busca eliminar «regulaciones irrelevantes que dificultan que los cocineros vendan sus productos y generar mejores oportunidades de conseguir un salario digno».

Actualmente, la normativa de Colorado solo permite la venta de «alimentos caseros» no perecederos —como panes, miel y especias— producidos en cocinas domésticas no inspeccionadas.

La falta de permiso para vender tamales, jugos frescos, pasteles con crema o platos similares ha afectado a muchos cocineros que buscan expandir negocios independientes y que fueron entrevistados por The Washington Post.

El proyecto establece una serie de requisitos para garantizar la seguridad alimentaria: los alimentos deben estar preenvasados, no tocarse con las manos desnudas, los vendedores deben completar cursos de seguridad alimentaria, existir un límite de cinco productos diferentes por vendedor y una facturación anual máxima de 150.000 dólares.

Además, las autoridades sanitarias locales podrán recuperar los costos de las investigaciones en caso de incumplimiento.

Legisladores de ambos partidos han respaldado la medida, resaltando su potencial para abrir oportunidades y reducir barreras regulatorias.

La iniciativa fue aprobada en comités de la Cámara de Representantes de Colorado y ahora se encuentra pendiente de debate y votación en el pleno de la legislatura estatal.

Colorado cuenta con casi un inmigrante por cada diez habitantes, muchos de ellos trabajando en servicios de comida y emprendimientos caseros, según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos publicados en 2024. EFE

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