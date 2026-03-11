Comercio electrónico en México crece 19,2% en 2025 y entra al top 10 global, según estudio

Ciudad de México, 11 mar (EFE).- México se ubicó en 2025 en el octavo lugar mundial en penetración del comercio electrónico, tras un crecimiento anual del 19,2 % que consolidó al canal digital como uno de los motores del consumo en el país, según el estudio ‘Venta Online 2026’, difundido este miércoles.

El reporte de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) señala que el valor del mercado de comercio electrónico minorista alcanzó los 941.000 millones de pesos (unos 52.278 millones de dólares), con lo que este canal ya representa el 17,7 % del mercado total minorista en México.

Con ese nivel, el país lidera América Latina y supera en penetración a economías desarrolladas como Estados Unidos, Dinamarca y Singapur.

El estudio subraya además que el comercio digital mexicano avanzó a una velocidad muy superior a la de la economía en general, en un entorno en el que el PIB nacional creció apenas 0,8 %.

Uno de los principales hallazgos es que la base de compradores digitales se duplicó en siete años, hasta llegar a 77,2 millones de personas en 2025.

El perfil dominante de los compradores digitales en el país sigue siendo milenial (34 %), solo detrás de la generación Z (31 %), la generación X (25 %) y los ‘boomers’ de más de 60 años (10 %).

La investigación también dibuja a un consumidor cada vez más integrado entre canales físicos y digitales, toda vez que siete de cada 10 compradores digitales ya operan de forma omnicanal, con expectativas de inventario unificado, beneficios transferibles y una experiencia sin fricciones entre tienda física y comercio en línea.

En la decisión de compra, las redes sociales ya rebasaron a los buscadores tradicionales como principal fuente de información, sobre todo entre los consumidores de 18 a 24 años.

A la vez, el comprador prioriza cada vez más la información útil frente a las promociones: las descripciones precisas de producto, las reseñas de otros usuarios y el seguimiento del pedido destacan como los atributos más valorados.

En logística, la entrega a domicilio sigue siendo el principal destino, pero gana terreno el modelo de Click & Collect por la autonomía que ofrece sobre horarios y rapidez.

Pese a ello, el mayor reto operativo sigue en la integridad del pedido, ya que recibir productos incompletos o dañados aparece como el principal reclamo y punto de fricción.

El estudio añade que más de ocho de cada 10 compradores digitales se sienten seguros al comprar por internet, mientras la inteligencia artificial empieza a ganar espacio como asistente de ventas y posventa, valorada por resolver dudas de forma inmediata y ayudar a encontrar ofertas personalizadas.

Aun con ese avance, la AMVO advierte una paradoja: aunque México es ya uno de los mercados digitales más grandes del mundo, tres de cada cuatro compradores todavía tienen margen de desarrollo en su madurez digital, lo que deja abierta una amplia ruta de crecimiento para el sector. EFE

