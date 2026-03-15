Comienza a operar un parque eólico marino en EEUU pese a la oposición de Trump

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Un parque eólico marino, que estuvo temporalmente bloqueado por el presidente estadounidense Donald Trump, comenzó a suministrar electricidad a la red de Nueva Inglaterra, en el noreste de Estados Unidos, anunció el sábado el grupo energético danés Orsted.

Construido frente a las costas del estado de Rhode Island, el parque eólico marino Revolution Wind, con una capacidad de 704 MW, debería producir suficiente electricidad para abastecer a más de 350.000 hogares.

«El proyecto Revolution Wind ha comenzado a inyectar electricidad en la red de Nueva Inglaterra, reforzando el suministro energético de la región y contribuyendo a reducir los costos para los consumidores», declaró Orsted en un comunicado.

Orsted posee 50% de la empresa conjunta Revolution Wind, junto con un desarrollador de infraestructuras de energías renovables que forma parte del gestor de activos estadounidense BlackRock.

La iniciativa, junto con otras cuatro, había sido suspendida en diciembre cuando Washington anunció la detención de todos los grandes proyectos de parques eólicos marinos en construcción en Estados Unidos, alegando riesgos para la seguridad nacional.

Esa orden fue posteriormente anulada por un juez federal estadounidense en enero, lo que permitió la reanudación de las obras.

Los otros cuatro proyectos —Sunrise Wind y Empire Wind frente a Nueva York, y Coastal Virginia Offshore Wind y Vineyard Wind frente a Massachusetts— también fueron autorizados a reanudar sus actividades.

Donald Trump se queja desde hace tiempo de que las turbinas eólicas arruinan los paisajes y son costosas. Durante un viaje anterior a uno de sus campos de golf en el Reino Unido, el presidente estadounidense había instado al país a dejar de subvencionar estos «monstruos feos».

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