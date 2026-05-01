Comienza a regir en Uruguay el conocido como ‘Impuesto Temu’

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Montevideo, 1 may (EFE).- El conocido como ‘Impuesto Temu’, mediante el que Uruguay grava con un 22 % de IVA a las compras realizadas por plataformas de internet fuera de Estados Unidos, comenzó a regir este viernes.

Hasta el momento, las compras de productos mediante importaciones que estaban gravadas con impuestos eran las de un monto superior a 600 dólares.

Esto permitía que las personas pudieran hacer hasta tres adquisiciones anuales en plataformas de internet de un máximo de 200 dólares cada una.

La nueva reglamentación permitirá que cada persona pueda importar hasta 800 dólares anuales y dicha cifra se podrá fraccionar en una, dos o tres partes de iguales o diferentes montos.

No obstante, las compras hechas en plataformas fuera de Estados Unidos serán gravadas con un IVA del 22 %.

Dicho impuesto fue anunciado en 2025 por el Poder Ejecutivo en respuesta al crecimiento de adquisiciones a través del gigante chino Temu y creado en la Ley de Presupuesto quinquenal, aprobada por el Parlamento de Uruguay ese mismo año.

En agosto del pasado año, una vez conocida la noticia, las autoridades de la Confederación de Cámaras Empresariales del país sudamericano calificaron la medida como adecuada, aunque insuficiente.

Antes, el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, había expresado su apoyo a la medida: «(Es un tema que) algunas cámaras empresariales y sectores empresariales uruguayos nos han planteado con preocupación y lo que se nos ocurre es gravar como a cualquier otro producto. Acá se apunta a la equidad, no sé si a la justicia pero sí a la equidad».

En el año 2024, según un informe presentado a fines de 2025 por la plataforma de comercio electrónico Fenicio, Estados Unidos siguió siendo el país extranjero en donde los uruguayos hicieron más compras en línea, aunque las adquisiciones hechas en Asia continuaron creciendo. EFE

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