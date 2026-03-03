Comienza el juicio a exjefes militares por el hundimiento del submarino ARA San Juan

2 minutos

Buenos Aires, 3 mar (EFE).- El juicio oral por el hundimiento del submarino argentino ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017 y en el que murieron sus 44 tripulantes, comenzó este martes en la provincia sureña de Santa Cruz, con cuatro exjefes de la Armada Argentina en el banquillo de los acusados.

El proceso está a cargo del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, integrado por los jueces Mario Reynaldi, Luis Alberto Giménez y Enrique Baronetto, y se inició en la ciudad de Río Gallegos con la lectura del requerimiento de elevación a juicio presentado por la fiscalía.

El debate busca establecer las responsabilidades de los altos mandos de la Armada en la pérdida de la nave. A los imputados se les atribuye presunto incumplimiento de deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte. .

Los acusados son el excomandante de la Fuerza de Submarinos Claudio Villamide; el excomandante de Adiestramiento y Alistamiento Naval Luis Enrique López Mazzeo; el exjefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos Héctor Alonso, y el exjefe del Departamento de Operaciones Hugo Miguel Correa.

Las audiencias se desarrollarán de lunes a jueves y se prevé que el veredicto se dicte en julio próximo.

El ARA San Juan desapareció el 15 de noviembre de 2017 mientras navegaba desde Ushuaia hacia Mar del Plata.

Tras una búsqueda internacional que se extendió durante más de un año, fue hallado en noviembre de 2018 a casi mil metros de profundidad y a unos 600 kilómetros de la costa de Comodoro Rivadavia, en la provincia del Chubut. No hubo sobrevivientes.

Durante el juicio se analizarán pruebas técnicas, incluido el material fílmico del hallazgo registrado por el buque Ocean Infinity, así como documentación confidencial remitida por la Armada bajo secreto militar.

El expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019) y el exministro de Defensa Oscar Aguad, mencionados en la etapa de instrucción, no fueron convocados como testigos.

En octubre de 2025, la Corte Suprema dispuso además el cierre de otra causa en la que Macri estaba acusado de presunto espionaje a familiares de las víctimas. EFE

