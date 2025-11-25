Comienza el juicio al hombre acusado de arrollar a la multitud en Liverpool

El juicio contra un hombre acusado de arrollar con su coche a la multitud durante las celebraciones del título de liga inglesa del Liverpool en mayo, que dejó decenas de heridos, comienza este martes en la ciudad del noroeste de Inglaterra.

Paul Doyle, de 54 años, padre de tres hijos y exmiembro de la Royal Navy, se declaró en septiembre no culpable de los 31 cargos que se le imputan.

El hombre, en detención provisional desde los hechos, está acusado de causar heridas de forma intencionada a 12 personas, de intentar herir a otras 17, así como de violencia y conducción peligrosa.

Las audiencias, que deben durar de tres a cuatro semanas en el tribunal penal de Liverpool, comienzan este martes o miércoles, una vez concluido el juramento de los miembros del jurado.

El 26 de mayo, cuando miles de seguidores de Liverpool FC asistían al desfile para celebrar la victoria del club en el campeonato inglés, el coche de Doyle entró en una calle, que acababa de ser reabierta, para dejar paso a una ambulancia, según la investigación.

En ese momento, el coche del acusado fue rodeado por una multitud de seguidores de Liverpool, de forma agresiva por parte de algunos.

El conductor retrocedió, para luego acelerar, zigzagueando y atropellando a personas en ambos lados de la calle, causando 134 heridos, según un primer balance de la policía de Merseyside, la región de Liverpool.

Un hombre había sido proyectado sobre el capó y cuatro personas, incluido un niño, habían quedado atrapadas debajo del coche, indicaron los bomberos.

Paul Doyle fue arrestado en el lugar y la policía descartó rápidamente la hipótesis «terrorista», aclarando que se trataba de un incidente aislado.

Las razones que llevaron a este padre de tres adolescentes, residente en las afueras de Liverpool y empleado en el sector de la ciberseguridad, a maniobrar de ese modo siguen siendo poco claras.

El fiscal Philip Astbury acusó a Paul Doyle de haber embestido «deliberadamente» a la multitud, utilizando su coche «como un arma».

