Comienza el juicio por violación contra Marius Borg Høiby, hijo de Mette-Marit de Noruega

Copenhague, 3 feb (EFE).- Un juzgado de primera instancia de Oslo comenzó este martes el juicio contra Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega y que está acusado de varios casos de violación y maltrato.

La acusación a Høiby, de 29 años y que no es miembro de la Casa Real, incluye 38 delitos, entre ellos cuatro casos de violaciones a distintas parejas mientras dormían, seis de conducta sexual vejatoria, y otros de agresiones, amenazas, drogas, daños, alteración del orden público y de tráfico.

La Justicia noruega decretó el lunes prisión preventiva de cuatro semanas para el joven por tres nuevos supuestos delitos (agresión corporal, amenazas con un cuchillo y quebrantamiento de la prohibición de visitar a una persona) que están siendo investigados y podrían añadirse más tarde a la acusación.

Según la agencia noruega NTB, Høiby -que fue arrestado el domingo por la noche- fue ingresado en el hospital por motivos desconocidos, aunque eso no lo impidió acudir este lunes al juzgado.

«No lo está teniendo fácil. Tiene miedo al juicio por la presión de los medios y la gravedad del caso», dijo la víspera a NTB uno de sus abogados, Petar Sekulic.

Cuando fue imputado en junio pasado, Høiby, fruto de una relación de Mette-Marit anterior a su matrimonio con el príncipe heredero Haakon, la lista era de una veintena, que aumentó a 32 al hacerse pública la acusación en agosto y a 38 hace unos días, tras nuevos interrogatorios y registros.

«Se trata de actos muy graves que pueden dejar huella y destruir vidas. La pena máxima para los delitos mencionados en la acusación es de cárcel de hasta diez años», dijo el pasado 18 de agosto el fiscal, Sturla Henriksbø.

El joven, que ha admitido tener problemas con el alcohol y otras drogas además de padecer problemas psíquicos, ha reconocido solo los delitos de violencia contra una mujer, amenazas a un hombre y haber transportado varios kilos de marihuana hace seis años.

Más de una decena de personas figuran como agraviadas, entre ellas varias exparejas del joven.

El juicio, para el que se han acreditado unos 200 periodistas noruegos y extranjeros, se celebrará bajo restricciones parciales en las declaraciones de los testigos y la reproducción de material probatorio, además de la prohibición de sacar fotos al acusado (por deseo suyo), lo que ha generado protestas de medios noruegos.

En los juzgados de Oslo no estará presente ningún miembro de la familia real ni habrá comentarios suyos sobre el proceso en las siete semanas de duración previstas, según reveló hace unos días Haakon, quien mostró su comprensión por las víctimas a la vez que reiteró que Høiby es «parte importante» de la familia.

El caso ha generado una gran atención desde que Høiby fue retenido por primera vez por la Policía en agosto de 2024, después de un incidente violento en casa de una exnovia, un interés que ha aumentado tras las nuevas revelaciones sobre la relación de amistad entre Mette-Marit y el pederasta millonario estadounidense Jeffrey Epstein. EFE

