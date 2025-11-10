Comienza el reclutamiento masivo de reservistas en Rusia para defender infraestructuras

2 minutos

Moscú, 10 nov (EFE).- Una veintena de regiones rusas han puesto en marcha el reclutamiento masivo de reservistas para la defensa de infraestructuras críticas del país, informa hoy el diario Kommersant.

Según el medio, las unidades comenzaron a formarse incluso antes de la firma de la respectiva ley por el presidente ruso, Vladímir Putin.

La primera región en anunciar la creación de una unidad formada por reservistas para protegerse de ataques de drones ucranianos fue la de Leningrado.

Posteriormente, se le sumaron las regiones de Kursk, Briansk, Smolensk, Rostov y otras.

A finales de octubre, indica Kommersant, comenzó a reclutar reservistas la república rusa de Tatarstán, donde los ataques enemigos con drones sobre infraestructuras petroleras y fábricas de drones se han hecho frecuentes desde hace meses.

El diario señala que si bien la nueva ley no estipula que los reservistas solo puedan prestar servicio en su propia región, esta cláusula está incluida en el contrato estándar que firman al incorporarse a sus respectivas unidades.

Putin firmó el pasado 4 de noviembre la ley que permite la creación de unidades de reservistas por contrato para garantizar la defensa de infraestructuras críticas del país.

Anteriormente, el proyecto de ley que permite enviar a los reservistas que firmen contrato con el Ministerio de Defensa a cumplir tareas de defensa de infraestructuras críticas fue aprobado por ambas cámaras de la Asamblea Federal de Rusia.

El jefe adjunto del Departamento de Organización y Movilización del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Rusia, el vicealmirante Vladímir Tsimlianski, negó que la innovación legislativa suponga una movilización.

Desde el comienzo de la guerra en febrero de 2022 las autoridades rusas únicamente procedieron en una ocasión a una movilización parcial de 300.000 hombres en edad militar, decisión que provocó el exilio de aproximadamente un millón de personas.

La nueva medida ha sido promovida para proteger las infraestructuras críticas ante el incremento de los ataques de drones ucranianos, particularmente contra instalaciones energéticas rusas, hecho recientemente admitido por el exministro de Defensa y secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Serguéi Shoigú. EFE

mos/ah