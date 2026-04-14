Comienza el segundo juicio por la muerte de Maradona en Buenos Aires

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Buenos Aires, 14 abr (EFE).- El segundo juicio contra siete trabajadores sanitarios por la muerte de Diego Armando Maradona, tras la anulación del primero en mayo de 2025, comenzó este martes en un tribunal en las afueras de Buenos Aires con la presencia de la familia del astro.

Las hijas mayores de Maradona, Dalma y Gianinna, entraron a los tribunales de la localidad bonaerense de San Isidro hacia las 10:00 horas (13:00 GMT). Poco antes había llegado Jana, la menor.

El primer juicio se suspendió tras la inhabilitación de una de las magistradas por haber participado de manera clandestina en la grabación de un documental sobre el proceso, lo que supuso un gran escándalo y debió programarse un nuevo juicio desde cero, que comenzó hoy en medio de una gran expectación. EFE

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