Comienza en Alemania el proceso contra tres presuntos agentes rusos

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Berlín, 17 mar (EFE).- Un proceso contra tres ciudadanos ucranianos acusados de ponerse al servicio de los servicios secretos rusos para cometer actos de sabotaje en Alemania comenzó este martes ante la Audiencia Territorial de Stuttgart.

Según la Fiscalía Federal alemana, los tres hombres, identificados como Daniil B., Vladyslav T. y Yevhen B., enviaron a Ucrania desde Colonia dos paquetes que contenían rastreadores GPS activados, por encargo de los servicios secretos rusos, con los que se comunicaron a través de un intermediario en Mariúpol, en la Ucrania ocupada.

El objetivo del envío, de acuerdo con la Fiscalía, era reunir información sobre las rutas y los procedimientos de una determinada empresa de transporte para más tarde mandar paquetes con artefactos incendiarios.

«Estos paquetes debían empezar a arder en Alemania o en ruta hacia partes de Ucrania no ocupadas por Rusia y causar los mayores daños posibles con el fin de socavar la sensación de seguridad de la población», afirmó la institución en un comunicado cuando acusó formalmente a los tres el pasado mes de enero.

Los hombres fueron detenidos en mayo de 2025 en Alemania y Suiza, casi un año después de que varios paquetes ardieran en centros logísticos y vehículos de la empresa de transportes DHL, en una serie de incidentes en varios puntos de Europa que los investigadores también atribuyen a Rusia.

Un aspecto central del proceso que arranca este martes será determinar si los acusados eran conscientes de estar actuando supuestamente a instancias de Moscú, tal y como se les imputa.

El abogado de uno de los procesados, Vladyslav T., declaró hoy a la cadena pública alemana SWR que las únicas pruebas contra él son mensajes de chat en los que sólo se habla del envío de paquetes y que no hay indicios de que supiera nada de posibles operaciones de sabotaje.

Por el contrario, la Oficina para la Protección de la Constitución -el servicio secreto doméstico alemán- dijo a este mismo medio que las investigaciones apuntan al patrón de los conocidos como «agentes de usar y tirar», personas reclutadas por Moscú a través de servicios de mensajería a los que se les paga una pequeña suma a cambio de realizar encargos sencillos.

Está previsto que el proceso se prolongue por lo menos hasta finales de septiembre. EFE

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