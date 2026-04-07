Comienza en París la cuarta edición del festival CLaP de cine latinoamericano

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París, 7 abr (EFE).- El Festival de Cine Latinoamericano de París (CLaP), el único dedicado al cine del conjunto de esa región celebrado en la capital francesa, arrancó este martes su cuarta edición con películas de Chile, Argentina, México, Perú, Brasil y Ecuador en competición.

El certamen abrirá en el Espacio Saint-Michel, sede del evento hasta su clausura el 12 de abril, con la proyección del clásico colombiano ‘Cóndores no entierran todos los días’ (1984), de Francisco Norden.

«El festival va adquiriendo cada vez más notoriedad en París y en el extranjero. Se constata, por ejemplo, con las más de 600 películas que fueron consideradas este año», declaró hoy a EFE el director de festival, Carlos Tello.

«Crear un espacio, un espacio de encuentro, un espacio para el arte, para la estética, para el pensamiento también y para la producción artística latinoamericana en París; el objetivo ha sido siempre ese, crear ese espacio, abrir ese espacio y que se consolide», añadió Tello, quien ya piensa en las próximas ediciones.

En la competición por el premio a Mejor largometraje, los países más representados este 2026 serán Chile y Argentina, con dos filmes cada uno.

El primero estará representado por ‘Si vas para Chile’ (2025), de Amilcar Infante y Sebastián González, y ‘La corazonada’ (2020), de Diego Soto; mientras que las películas argentinas serán ‘La noche está marchándose ya’ (2025), de Ramiro Sonzini y Ezequiel Salina, y ‘Diciembre’ (2025), de Lucas Gallo.

Completan la selección la mexicana ‘Cobre’ (2025), de Nicolás Pereda; la peruana ‘Punku’ (2025), de Juan Daniel Fernández; la brasileña ‘Copan’ (2025), de Carine Wallauer y la ecuatoriana ‘Hiedra’ (2025), de Ana Cristina Barragán.

En el apartado de cortometrajes aspirarán a premios obras de Argentina, Uruguay, Brasil, Cuba y México.

En total, en esta cuarta edición la organización definió la selección entre 622 filmes candidatos (351 cortos y 271 largometrajes) de un total de 18 países latinoamericanos, lo que demuestra, según el festival, que el cine de la región está muy activo.

Fuera de competición se podrán ver en el marco del CLaP joyas del patrimonio cinematográfico latinoamericano como ‘El primer año’ (1972), el primer largometraje del cineasta chileno Patricio Guzmán.

La clausura será el próximo domingo, día 12, con la cubana ‘Memorias del subdesarrollo’ (1968), de Tomás Gutiérrez Alea.

Como novedad de este 2026, el CLaP contará con espectáculos musicales -a cargo de artistas de raíces latinoamericanas- al cierre de su jornada inaugural y de los tres últimos días de proyecciones.

Este certamen sigue la tradición de citas como el Cinelatino de Toulouse, que tiene una vocación similar de tender puentes entre Francia y Latinoamérica y acumula ya 37 ediciones, pero hasta la creación del CLaP en 2023 París solo contaba con festivales dedicados a cinematografías latinoamericanas concretas, como la peruana o la colombiana.

El año pasado el Gran CLaP (el máximo galardón del certamen) fue ‘ex aequo’ para la chilena ‘Cuando las nubes esconden la sombra’ (2024), de José Luis Torres Leiva, y para la brasileña ‘Greice’ (2024), de Leonardo Mouramateus. EFE

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