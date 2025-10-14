Comisario europeo viaja a México para promover inversiones sostenibles

Ciudad de México, 13 oct (EFE).- El comisario europeo de Asociaciones Internacionales, Jozef Síkela, visitará México del 14 al 16 de octubre para reforzar la promoción de «inversiones sostenibles y de alta calidad que beneficien a las personas y al planeta», según indicó la Unión Europea (UE) en un comunicado.

La visita de Síkela busca «reforzar la cooperación en materia de energía limpia, transporte sostenible, economía circular y finanzas verdes», destacó la UE.

Dichos objetivos, señaló la nota, son prioridades «clave» en el marco de la Agenda de Inversiones UE–México Global Gateway (GGIA), el Plan México y el futuro Acuerdo Global modernizado entre la UE y México.

El comisario Síkela destacó, previo a su visita, que «Europa y México son socios naturales».

«Compartimos una visión de desarrollo sostenible e inclusivo. A través de Global Gateway estamos transformando esa visión compartida en inversiones concretas en energía limpia, movilidad sostenible y cadenas de valor de economía circular, con el objetivo de generar beneficios tangibles tanto para México como para Europa», afirmó el comisario europeo.

La agenda de Síkela comenzará en Quintana Roo (sur de México), donde tiene previsto visitar el buque de la Marina mexicana, ARM Natans, dedicado a la recolección de sargazo, alga que amenaza los ecosistemas costeros y los medios de vida locales.

El objetivo de esta primera visita es explorar «cómo el sargazo puede convertirse en un recurso económico transformado en bioproductos renovables y sostenibles, capaces de generar empleos verdes y cadenas de valor circulares en México y en el Caribe», señaló la nota.

La UE recapituló además que recientemente México se comprometió, junto con Granada y República Dominicana, a recolectar y procesar 660.000 toneladas de sargazo entre 2026 y 2027.

«México encabezará estos esfuerzos, procesando 500,000 toneladas para proteger sus costas, apoyar a las comunidades locales y desarrollar una nueva industria verde», señaló la UE.

Síkela se desplazará después a la Ciudad de México, para inaugurar el VI Foro UE–México, que se celebrará el 16 y 17 de octubre, bajo el título ‘Oportunidades y desafíos comunes: fortaleciendo nuestra asociación económica y política a través de la inclusión y la sostenibilidad’.

Organizado por la UE y la Fundación Euroamérica, el Foro UE–México reunirá a responsables políticos, inversionistas, líderes empresariales y formadores de opinión de ambas regiones para explorar nuevas áreas de colaboración en energías renovables, movilidad sostenible, economía circular, salud y finanzas verdes. EFE

mjc/sbb